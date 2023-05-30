NBA季後賽︱塞爾特人第7場未能創奇蹟　熱火作客贏19分晉身總決賽

邁亞密熱火將與丹佛金塊爭逐今年的NBA總冠軍。在東岸決賽的第7場，波士頓塞爾特人再沒有連追3場時的氣勢，主場以19分之差不敵熱火，以場數3:4被淘汰，未能創出落後0:3反勝的奇蹟。
西岸決賽金塊輕鬆橫掃洛杉磯湖人，不過東岸熱火卻在領先3場之下，被塞爾特人迫和3:3。令比賽要以第7場分勝負。綠軍在首節初段，一度領先5分，不過球隊之後有接近6分鐘的時間只取得2分，被熱火打出一波11:2的攻勢後，綠軍今場就未有再領先過。在最多拉開23分差之下，熱火最終以103:84擊敗塞爾特人，以場數4:3晉身總決賽。
塞爾特人今仗的手風明顯不順，球隊整體的命中率只有39%，當中3分球更只得21.4%，在42投僅9中，而綠軍全隊得分最高的是謝倫布朗（Jaylen Brown），他為球隊取得19分，然而全場23次起手僅8中，3分球更是9投中1，他今場更是有8次的失誤。隊友達譚（Jayson Tatum）亦是表現失靈，今場他只貢獻14分以及11個籃板。熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）今仗獨取28分，是全場最高，而隊友卡立馬田（Caleb Martin）亦有26分及10個籃板。
史上第2支第8種子打入總決賽
熱火贏波之後，成為NBA史上第2支打入總決賽的第8種子球隊，此前另一隊是1999年的紐約人，不過當屆紐約人總決賽還是不敵聖安東尼奧馬刺。而熱火的對手，則是西岸頭號種子的金塊。