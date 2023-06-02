西維爾7奪歐霸 摩佬斷纜掟獎牌

歐霸之王戰勝歐戰盃王！西維爾在匈牙利布達佩斯舉行的歐霸決賽，戰至互射12碼，靠門將邦奴勇救其中2球，以總比數5比2(12碼4比1)打敗羅馬封王，7度闖入決賽7度封王；相反羅馬名帥摩連奴之前5入歐戰決賽全部捧盃的「金漆招牌」不保，賽後極度失落，更將亞軍獎牌掟給球迷，並怒罵球證。
羅馬由保羅戴巴拿先開紀錄，但下半場因守將基安文仙尼擺烏龍被追和，終以1比1完場要鬥至加時。羅馬基斯史摩寧戰至加時完場前曾攻門中楣，至互射12碼羅馬3球中，有兩射被邦奴擋出；西維爾則4射全中，包括去年尾世盃決賽同樣為阿根廷射入奠勝12碼的右閘蒙迪爾又「埋齋」，助球會7捧歐霸盃。
摩帥鬧爆安東尼泰萊
整場非常勞氣的摩連奴，在頒獎禮後將掛在頸上的亞軍獎牌除下，拋向觀眾席，由一位年輕球迷接到，賽後更在停車場等候球證安東尼泰萊，大罵對方執法「可恥」。不過他在記者會大讚球員表現出色，並說：「你可輸掉一場比賽，但要不失專業，我之前贏過5個決賽，但輸了這一場；但我從未像今晚感到自豪，球員們已付出一切。」他續說：「無論哭泣與否，我們都非常失望，因判決不公，帶著累極至死的身軀回家。」球證今場破歐洲賽決賽紀錄發出13面黃牌，但被指偏幫西維爾。
西維爾奪盃後將直入來屆歐聯分組賽，今年3月才掌西維爾帥印，並帶領球隊走出降班威脅的文迪利巴，亦以62歲之齡，成為最年長奪歐霸教練。至於被選為全場最佳的門將邦奴說：「由世盃到今天，充滿情緒；我常說自己要保衛西維爾，文迪利巴信任我，我要回饋他。」邦奴曾在世盃16強3救12碼，助摩洛哥淘汰西班牙，並最終奪取殿軍。