西甲︱賓斯馬告別戰建功　皇馬1:1迫和畢爾包

賽前已經宣布約滿離開皇家馬德里的賓斯馬（Karim Benzema），在西甲的煞科戰，為皇馬射入12碼，令球隊以1:1迫和畢爾包，以聯賽亞軍完成今個賽季，而賓斯馬亦結束14年的皇馬生涯。
皇馬賽前已經確定，包括賓斯馬及夏薩特（Eden Hazard）會在約滿離隊。今仗對於早前失落聯賽的皇馬，仍有機會被馬德里體育會趕過而跌落第3。上半場客隊的畢爾包10分鐘就有一次12碼機會，只是米基華斯加（Mikel Vesga）主射被門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）撲出。皇馬之後都有埋門的機會，不過洛迪高高斯（Rodrygo）想扭過門將被撲出，之後的補射都被畢爾包守將擋住，半場雙方踢平0:0。
馬體會賽和得第3
換邊後，作客的畢爾包終於取得入球，迪馬高斯（Oscar de Marcos）成功迫甩皇馬球員腳下球，之後推入禁區傳予奧漢辛斯特（Oihan Sancet），雖然第一腳被高圖爾斯撲出，不過辛斯特衝前補中，49分鐘畢爾包領先1:0。皇馬之後沒有多輸，全靠高圖爾斯撲出伊拿基威廉斯（Inaki Williams）的射門，而皇馬在70分鐘獲得12碼，賓斯馬操刀射入，令主場的皇馬終以1:1迫和對手，皇馬最終以78分排第2。
至於另一場比賽，原本有機會爭取亞軍的馬體會，在少打一人下，作客被維拉利爾迫和2:2。護級形勢方面，升班馬華拉杜列只能與基達菲踢平0:0，故雖然華倫西亞及艾美利亞同日都只能賽和，但華拉杜列未能贏波而要確定降班。