英超︱英漢串流直播賽事　被判監11年

該團夥在網上以每月10英鎊（約97港元）的訂閱費用，聲稱利用當地播放規則的漏洞圖利。檢控方指，這團夥透過約5萬名付費訂閱用戶，賺得700萬英鎊（約6,790.9萬港元）。有關的訴訟是由英超賽會提出，控方律師指出，這檢控是為保障「一些世界上最寶貴的內容」。

在英國德比皇家法院中，案中的首腦是36歲男子Mark Gould，他被判囚11年。而另外4名的被告，亦被判3年至超過5年的刑期。而當中的一名男子，36歲的Christopher Felvus亦因為被發現在電腦中藏有兒童色情圖片，而被判偷窺罪名成立。

首腦已獲近1650萬

帶領調查團隊到Mark Gould的豪宅搜證的調查官表示：「我想我們沒有人可以想像這團夥有多大。我們在分間的睡房，發現當中有20至30個機頂盒連在一起。」據報他們的訂閱者遍有英國、卡塔爾，甚至美國、澳洲及加拿大等地。而搜查團隊已經掌握了訂閱者的資料，可能會作出進一步的行動。

調查指，他們在2016年至2021年間從中已賺得720萬英鎊的收入，當中Mark Gould已獲得170萬英鎊（約1,649.7萬港元）。