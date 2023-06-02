英超︱今季維拉成VAR最大得益者　森林獲益避免降班

英超聯賽在周日（5月28日）煞科，在一切塵埃落定之際，外國媒體為聯賽作出多項的統計，其中不少球迷質疑，誰是VAR的最大得益者，而媒體統計阿士東維拉從VAR的判決中取回了10分之多，成為最大得益者，而利物浦以9分排第2，而且若沒有VAR之助，紅軍將會連歐霸盃的資格都失去，而護級方面諾定咸森林在VAR「協助」下成功護級。
美國體育媒體ESPN對今季英超的VAR表現作出統計，然而在英超前4名球會之中，VAR並未對排他們的排名有任何影響，儘管曼城與白禮頓是在VAR之下失分最多的兩隊，他們同樣因為VAR判決而少了5分。而VAR下的最大得益者是維拉，他們因為VAR的判決而多了10分，他們今季有7次VAR的有利判決，雖然不及賓福特有11次，但是當中有5次讓他們由和變贏，足以讓他們取得來季歐協聯的參賽資格。
至於利物浦，因為VAR的判決而多了9分，否則他們可能會跌到聯賽第7位，只能出席歐協聯而不是歐霸盃。他們獲得9次有利判決，是第3多的球隊，而對手有6個入球被判無效，是今季最多，同時紅軍沒有一次VAR判決令他們失分。
白禮頓曼城齊少5分
而VAR的「受害者」，被判入球無效最多的分別是紐卡素及韋斯咸，分別有6球，而白禮頓就有5球，而白禮頓若沒有VAR的話，他們將升上聯賽第5，會落後紐卡素3分。而曼城如沒有VAR之下，他們在榜首會多5分，以11分領先阿仙奴。
在護級形勢上，森林因為VAR的判決而多了3分，否則他們將跌落第19位，成為聯賽的「升降機」。而在護級球隊中，多隊都受VAR影響而失分，降班的列斯聯就因為VAR而少4分，與韋斯咸一樣，而煞科戰成功護級的愛華頓也因為VAR而失去了2分，與降班的李斯特城一樣。