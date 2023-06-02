英超︱今季維拉成VAR最大得益者　森林獲益避免降班

英超聯賽在周日（5月28日）煞科，在一切塵埃落定之際，外國媒體為聯賽作出多項的統計，其中不少球迷質疑，誰是VAR的最大得益者，而媒體統計阿士東維拉從VAR的判決中取回了10分之多，成為最大得益者，而利物浦以9分排第2，而且若沒有VAR之助，紅軍將會連歐霸盃的資格都失去，而護級方面諾定咸森林在VAR「協助」下成功護級。

美國體育媒體ESPN對今季英超的VAR表現作出統計，然而在英超前4名球會之中，VAR並未對排他們的排名有任何影響，儘管曼城與白禮頓是在VAR之下失分最多的兩隊，他們同樣因為VAR判決而少了5分。而VAR下的最大得益者是維拉，他們因為VAR的判決而多了10分，他們今季有7次VAR的有利判決，雖然不及賓福特有11次，但是當中有5次讓他們由和變贏，足以讓他們取得來季歐協聯的參賽資格。