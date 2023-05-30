英超分析｜李城降英冠勢星散 麥迪臣班尼斯最值錢

14/15年球季回升英超，翌季神奇封王的「狐狸」李斯特城，最終38戰得34分，以兩分之差不及同日贏波的愛華頓，只能以尾三、第18名完成今屆賽事，來屆要跟列斯聯及修咸頓降落英冠角逐；而狐狸更是繼布力般流浪後，第二支要降班的前英超盟主。4月才上任看守領隊的甸恩史密夫賽後說：「我只會回望自己領軍7星期的8場波，我早知不易，而且當時球隊信心低迷。我之前已預計要搶11分護級，結果最後只取9分，我失敗了。」史密夫表示稍後會跟球會的泰國班主艾也屈傾談個人前途問題，但仍對這間「精英」球會充滿信心，來季可以即時反彈回升。

降班星散，勢所難免！2015/16年英超盟主李斯特城，雖然在本屆英超煞科日，主場以2比1打敗韋斯咸，但最終仍難逃降班厄運，結束近9屆在英超之旅，更會面臨人腳面目全非困局，翌季回升英超甚有難度。

舒利亞：太多球員今季約滿

英超名宿、球評家舒利亞在《BBC》賽日評論「狐狸之死」：「太多球員今季約滿是他們今屆衰落的原因，球隊開局不錯，但沒有找人替補門將卡斯柏舒米高是第一個問題。」球隊季內跟主力球員在傾談續約時，或因財政問題一直拖拉，最終多達7位一隊成員在今夏約滿離隊，包括攻中泰利文斯、防中南柏斯文迪及中堅蘇恩古、莊尼伊雲斯及艾馬迪等。

再者，降班勢令收入大損，令該隊最「值錢」的主將占士麥迪臣及哈維班尼斯，必成列強挖角重點；其中英格蘭國腳占士麥迪臣受車路士及紐卡素青睞，身價約5千至7千萬英鎊；而隊中今屆聯賽首席射手(13球)哈維班尼斯亦不愁出路，李城來季陣容難免大變。不過，前門將舒米高去夏轉投法甲尼斯後，雙方季尾關係變得不愉快，有傳他「放風」有意回巢。

拖肥絕地戰入1球護級

另一邊廂的愛華頓憑中場杜哥利一記靚波，主場以1比0打敗般尼茅夫，再一次死裡逃生。領隊戴治賽後表示希望拖肥來季不要在這位置掙扎：「很多事情要做，我個人只覺得是完成任務，內心沒有喜悅之情；我跟球員說，我們不值得留在此，享受今天，但需要改變。」