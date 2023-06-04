肯亞29歲選手基皮耶貢跑出3分49秒11　刷新女子1500米世界紀錄

記者鄒慈芸／綜合報道
來自肯亞的29歲田徑女將基皮耶貢（Faith Kipyegon），在2日於義大利佛羅倫斯舉行的2023鑽石聯賽（Diamond League）中，以3分49秒11的好成績刷新女子1500米世界紀錄，打破了2015年埃塞俄比亞運動員迪巴巴（Genzebe Dibaba）創下的3分50秒07舊紀錄。
基皮耶貢曾拿過兩屆奧運與世界冠軍，是田徑賽道上的常客，這次鑽石聯賽中她終於完成多年來的心願，成功奪冠，比第二名的世錦賽亞軍繆爾（Laura Muir）快了8秒，不只基皮耶貢，這次的女子1500米比賽還刷新了多項紀錄，像是第三名的赫爾（Jessica Hull），交出了3分57秒29的好成績，刷新澳洲和大洋洲紀錄。
轉戰巴黎5000米比賽
其實這次刷新世界紀錄，對基皮耶貢來說意義重大，先前她已經贏得奧運會和世錦賽冠軍，因此世界紀錄成為她不斷想突破的目標，去年在摩洛哥，基皮耶貢跑出了個人的最好成績3分50秒37，無奈仍以0.3秒小差距，落後埃塞俄比亞運動員迪巴巴（Genzebe Dibaba）在2015年創下的3分50秒07紀錄。
2日賽後基皮耶貢談及感言：「當我衝過終點線時，我知道我打破了世界紀錄，我將這場比賽完成得很好，我感覺我自己非常強壯，在心心念念女子1500米的世界紀錄後，我終於做到了」。她也透露，接下來不會停止訓練，會將注意力轉向即將在巴黎舉行的5000米比賽。
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