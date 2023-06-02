英足盃｜曼聯曼城爆三冠王爭霸戰 決賽首演曼市打吡

曼市雙雄首演英足盃決賽，大戰將於香港時間明晚於溫布萊球場上演(03/06 22:00)。今季先捧英聯盃的「紅魔」曼聯，力爭國內盃賽雙冠之餘，仍望「獨霸武林」；阻止同市宿敵、「藍月」曼城，成為自1999年紅魔傳奇領隊費格遜帶隊後，史上第2個英國球壇三冠王；而應屆英超盟主曼城，主帥哥迪奧拿當然會精銳盡出，誓闖過此三冠王「二關」。

曼城季尾打出英超12連勝得以封王外，在歐聯殺入決賽鬥國際米蘭；只須全勝季尾餘下兩仗，便可成為第10支歐洲球會奪取「三冠王」殊榮，兼在國內與曼聯平起平坐。紅魔面對鄰市宿敵，亦不會留手，誓當攔路虎；1999年曼聯三冠王功臣門將舒米高及後衛加里尼維利，在球隊今屆4強以互射12碼淘汰白禮頓後亦異口同聲說：「現在有機會可以阻止他們(曼城三冠王)。」