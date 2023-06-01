法網︱祖高域繼續輕鬆晉級第3圈　賽後回應科索沃留言

爭取第23個大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在法國公開賽的第2圈，以直落3:0的盤數擊敗匈牙利的富斯索域斯（Marton Fucsovics）晉級。不過他的焦點就落在上一圈於鏡頭前寫上支持科索沃塞族人的語句問題。而世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），就以3:1的盤數擊敗日本的丹尼爾太郎（Taro Daniel）。

世界排名第3的祖高域，而對31歲的富斯索域斯，首盤雖然要戰至決勝局，但仍以細分7:2先贏一盤，之後的兩盤更輕鬆地以6:0及6:3勝出，用了2小時44分鐘以3:0的盤數淘汰對手。不過賽後記者的焦點落在他於上一圈，在鏡頭前寫上有關科索沃局勢的留言。