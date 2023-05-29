法網︱烏克蘭球手拒與白俄「二姐」握手遭柴台

法國公開賽已經展開，不過在首圈出現令賽會尷尬的局面，原因是在女單的首圈賽事，烏克蘭球手的高絲杜克（Marta Kostyuk）對上世界排名第2，白俄羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），雖然莎巴蘭卡成功以盤數2:0擊敗對手，不過高絲杜克賽後拒與莎巴蘭卡握手，引起現場球迷的柴台。高絲杜克賽後指，人們應該為此感到尷尬。

高絲杜克過去已不止一次拒絕與俄羅斯以及白俄羅斯球手握手，然而她對法網的球迷表現感到驚訝：「人們應該真心感到尷尬。我想他們在戰爭結束後的10年作出回應。我想他們不會覺得自己的行為很好。」