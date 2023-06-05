法網︱日本球手誤擊中球僮　與隊友被取消女雙資格

法國公開賽的女雙賽事出現一件罕有事件，日本的加藤未唯與拍檔印尼球手蘇積雅迪（Aldila Sutjiadi）出戰女雙的第3圈，面對捷克及西班牙的組合，不過在第2盤的時候，加藤未唯將球打回底線時，誤中一個球僮，球僮在場內哭泣，在對手投訴之下，加藤與拍檔被裁判取消資格。 在第3圈的比賽，雙打世界排名31的加藤未唯與蘇積雅迪，面對捷克的波素高娃（Marie Bouzkova）與西班牙的蘇莉比絲托莫（Sara Sorribes Tormo）。首盤波素高娃組合在決勝局獲勝領先，不過在第2盤，加藤的組合局數領先至3:1期間，加藤將網前的一個網球打回底線時，網球卻直接飛向在底線的球僮。雖然球證本來打算作出警告，但因為對手的抗議，令加藤與蘇積雅迪被取消資格。

I would like to sincerely apologize to the Ball Girl, my partner Aldila&Team, & my supporters because of today's unfortunate mishap. It was completely unintentional.

As a result, I am penalized by RG by forfeiting my prize money & points. I appreciate all your continued support! — Miyu Kato / 加藤 未唯 (@miyukato1121) June 4, 2023

裁判指要為行為負責 加藤之後再Twitter向球僮道歉：「因為今日的不幸事故，我想向那個女球僮、拍檔以及支持者作真誠致歉。我絕對是無意的。然而結果是我被法網懲處以及充公我的獎金及積分。」 加藤本來有在場上向裁判解釋以及向球僮致歉，不過其中一位裁判就以祖高域（Novak Djokovic）在2020年美國公開賽被取消資格一事比較，並指：「如果你打中其他人，令他們受傷，他就得為行為負責任。即使你並不是這打算，但你仍要為行為負責。」而在判決後，場內的球迷向裁判柴台，不服有關的決定。

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi were disqualified from their Roland Garros doubles match



Kato hit a ball boy in the chest, but wasn’t hitting the ball in anger. The ball boy was crying



They were initially only given a warning, but were eventually defaultedpic.twitter.com/zymNJDKvo8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2023