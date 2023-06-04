法甲｜PSG煞科輸波 美斯：祝大家有美好將來

球迷繼續柴台、比賽中多番失機，球王美斯在法甲煞科日為效力的巴黎聖日耳門(PSG)作告別戰，敗興收場；球隊先勝後敗，主場2比3不敵克萊蒙特，最後僅以1分，壓倒亞軍朗斯，聯賽冧莊，令賽後封王派對失色。

美斯盛傳加盟沙特球會希拉爾

早前已落實今夏約滿離隊的美斯，盛傳日內會公布加盟沙特球會希拉爾，年薪高達3.2億英鎊，但消息有待確實。這位為阿根廷捧走世盃的球王，自大賽回歸後不受部分PSG球迷歡迎，今場續被喝倒采。球王運氣不佳，今場連番失機，包括完場前妙射罰球被對方門將飛身救出，未能在巴黎有個完美的結局，埋單計自2021年加盟後，為PSG上陣75場入32球及交出35次助攻，球會連捧兩屆法甲錦標，但始終跟歐聯冠軍無緣。他賽後透過官網說：「我想為這兩年多謝球會、巴黎及這裡的市民，我祝大家有美好的未來。」