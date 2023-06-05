失英足盃｜曼聯坦克收貨：為球員自豪

英超盟主曼城一如預期，力挫同市宿敵曼聯奪得英足盃，成為本土雙料冠軍，若能首奪歐聯大耳牛盃，便可達成「三冠王」霸業。「紅魔」曼聯雖然輸波，但主帥「坦克」滕哈格對球隊能跟「世界最佳球隊」力戰到底，大感滿意，對球隊來季前景充滿信心。英格蘭經典射手舒利亞則認為，曼城目前正在制定一個標準，曼聯和其他球隊需要趕上他們的步伐。

隊長根度簡上、下半場各入一球，包括開波12秒入球刷新英足盃決賽史上最快入球紀錄；助「藍月」曼城打敗一度靠12碼追平的紅魔，要取得史上首個三冠王，兼追平曼聯24年前的成就，只餘本周六歐聯決賽對國際米蘭的最後一步。

曼聯主帥「坦克」賽後對球員表現收貨說：「首先恭喜曼城贏得英足盃，但我隊顯示出極具競爭力及有一些良好的組織；我們難以被打敗，那一刻令世上最佳球隊甚少有『生波』推進。開波不久即失波，但我們之後還擊，可能是世上唯一有這能力的球隊。我對球員說，為他們感到自豪；不只是今仗，但他們今場如何戰鬥、聚凝力及防守的紀律性，實在出色。」

對於來季計劃，外界正關注會否引入哈利卡尼、迪格蘭賴斯等級數的球員，而坦克稱說：「我們今屆總結是踢得非常出色，我心中只有一個計劃，就是繼續改進球隊。心中有很多想法，並已告知會方可做的事情，但現在要跟教練團隊及球員，在來季做得更好。球隊已踏入正軌，但如要走到下一步、贏錦標，在比賽中有改善的地方。」