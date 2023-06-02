LV手袋加價｜內地多款LV袋價格現雙位數升幅　其中這款加幅更達14%

國際名牌Louis Vuitton（LV）本月宣布，將內地售賣價格全面調高，所有產品的種類均加價，部分產品加價幅度更達14%，升值幅度甚至超越投資LVMH股份；但LV母企LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）則未有因此坐穩全球首富寶座，只能屈居第2位。

LV一款手袋加幅達14%

根據LV內地官網資料顯示，一款名為「Alma BB」的手袋，原價12,200元人民幣（下同），最新價格調升至13,900元，升幅高達13.93%，近14%；部分熱賣型號如「CLUNY」迷你手袋，及「Loop手袋」的價格升幅亦高達9.7%。

有LV專櫃的職員向內媒透露，是次加價涉及全部產品種類，惟並非所有價格均上調；至於平均加價幅度介乎1,000多元至2,000元左右。

較早前，LV母企LVMH發布業績時指，2023年不作全球統一加價，不過會根據個別市場及地區通脹程度，以及營運成本變化而調整產品的價格。