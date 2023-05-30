FM財自 | 提防結算日之後夾淡

今天（0530）是5月份期指及期權結算日，5月股票期權最後交易日，港股依然反彈乏力連跌第五天，上午時段恆指最低跌至18372，至中午收市前連續第5支陰燭，雖然早就預期港股會陷入低迷持續很多年，但適逢美國納指才破年高的同時，恆指卻跌至今年低位實屬罕見。

會挑選這段時期來走出過去3個月的盤整上落市週期，在於美匯指數的強勢使人民幣弱勢所致，不過這些都只是市場因素罷了。



回測過去幾年，在結算日及之後呈反方向的例子不少，今年就有兩次，分別在1月首個交易日1月3日及3月1日，過去幾年有更多在結算日之後的月底最後一天或月初呈現反向。

回測範圍可再收窄一些，例如結算日及前兩個交易日呈下跌或陰燭的，結算日之後兩天內，呈反彈的次數有多少？

京東跌破歷史低位

或是結算日及前兩個交易日上升，之後兩個交易日下跌的次數有多少？

再用同比來回測過去多年，從2017年開始的5月底及6月份首日，是上升或是下跌的次數比較多，還要計算幅度，6月首日上升比對下跌還要計算升跌的幅度或點數，結算日之後呈反向的勝率及幅度均優勝於結算日之後呈同向。

今天不少科指股份跌破一年低位，京東甚至跌破歷史低位，市況低迷，但波幅指數VHSI只升到25％之上，目前比對去年幾次的波段低位時的VHSI，甚至今年3月20日時皆低，這是美中不足的地方，但無論如何目前恆指處於18400之下的水平適逢結算日，應有7成的機率之後兩天會反彈。