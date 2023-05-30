ATM績優股價瀉 美團挫8% 大行樂觀

繼騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)後，美團(3690)亦交出勝預期業績，不過仍難難逃股價下挫的命運。美團上周四放榜後，昨卻全日捱沽，收市勁瀉10.2元或8.1%，報115.8元，並為表現最差藍籌，並推低恒生指數78點，為跌市火車頭。不過大行普遍樂觀，並上調目標價。

花旗認為美團上季核心業務復甦佳，基本面穩健，上調今年至2025年收入預測介乎0.6%至1.5%，維持「買入」評級，目標價由211元，上調至216元，潛在升幅86.5%。美銀亦發報告指，相信美團會持續受惠業務復甦，將其今明兩年的每股盈利預測分別上調11%及9%，目標價由185元，升至189元，潛在升幅63.2%，評級為「買入」。

大和雖維持美團「買入」評級，但目標價由205元，降至170元，指其折扣及回贈等進取策略或影響部分業務利潤率，但仍相信集團虧損可持續收窄。

恒指4連挫 累失1127點

港股昨則乏力反彈，恒指早段曾彈133點後乏力，持續走弱至尾市，並以近全日低位18,551點收市，倒跌195點或1%，連跌4個交易，累挫1,127點，再創約半年低，主板成交額1,105億元。至於港股通轉走資，滬深合共淨沽出18.32億元。除美團外，騰訊昨報313.2元，大跌2.9%，亦推低大市42點。

不過，同樣交出勝預期季績的網易(9999)，則漲7.2%，報139.9元，為表現最好藍籌。