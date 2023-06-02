騰訊馬化騰微信轉發裁員文章惹關注　公關：不是向公司內部說的

騰訊馬化騰微信轉發裁員文章惹關注，其公關總監張軍回應，「不是向公司內部說的」。(資料圖片)

內地巨企騰訊（700）總裁兼首席執行官馬化騰一則信息掀起熱議。近日馬化騰於集團旗下程用程式微信轉發一則有關裁員文章惹起關注，其後騰訊公關總監張軍即救場回應，「不是向公司內部說的」。

騰訊馬化騰微信轉發裁員文章惹關注

近日內地網絡流傳一張疑為馬化騰，於5月28日時的微信聊天記錄截圖，圖中可見馬化騰轉發了一篇名為《聊聊裁員的事》，並表示「後續環境挑戰目前看還挺大。騰訊要收緊隊形，做一些餘量考慮，應對一些突發的挑戰不可過於樂觀」。

不過，騰訊公關總監張軍回應，「不是向公司內部說的」，否認是對集團內部員工發表，並指馬化騰是在一個外部群聊天，並與一間投資公司的管理層，共同作居安思危及降本增效的探討，但沒想到流傳出來且「越說越歪」。