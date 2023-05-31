香港電訊李澤楷：業務正恢復至疫前水平　Now TV市佔將持續增加(更新)

此外，李澤楷今日以視像形式出席，由於他今早進行新冠病毒檢測結果呈陽性，為保障股東健康安全，而決定以視像形式出席。

香港電訊（6823）今召開股東大會，集團執行主席兼執行董事李澤楷在會上表示，公司業務正恢復至疫前水平；Now TV市佔將持續增加，亦不會停止收費電視業務。香港電訊收報10元，升0.2%。

香港電訊業務正恢復至疫前水平

李澤楷在股東大會上指，本港首季全面通關及本地消費好轉，令營商氣氛得到改善，強調集團業務儘管未完全恢復至疫前水平，但已有明顯增長。

而本港業務方面，個人流動通訊服務方面，出入境漫遊服務錄良好增長，分別恢復至疫前逾6成及逾5成水平；在企業方面，集團的5G技術在通關後支援大灣區企業的發展，支援它們的生意需要，截至今年3月底，使用5G服務的客戶佔比為34%。