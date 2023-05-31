香港電訊李澤楷：業務正恢復至疫前水平　Now TV市佔將持續增加(更新)

香港電訊（6823）今召開股東大會，集團執行主席兼執行董事李澤楷在會上表示，公司業務正恢復至疫前水平；Now TV市佔將持續增加，亦不會停止收費電視業務。香港電訊收報10元，升0.2%。
此外，李澤楷今日以視像形式出席，由於他今早進行新冠病毒檢測結果呈陽性，為保障股東健康安全，而決定以視像形式出席。
香港電訊業務正恢復至疫前水平
李澤楷在股東大會上指，本港首季全面通關及本地消費好轉，令營商氣氛得到改善，強調集團業務儘管未完全恢復至疫前水平，但已有明顯增長。
而本港業務方面，個人流動通訊服務方面，出入境漫遊服務錄良好增長，分別恢復至疫前逾6成及逾5成水平；在企業方面，集團的5G技術在通關後支援大灣區企業的發展，支援它們的生意需要，截至今年3月底，使用5G服務的客戶佔比為34%。
內地業務方面，李澤楷指內地電訊業務一直由3間國企壟斷，因此集團在當地的業務不會是核心電訊業務，但集團可提供相關電訊支援予內地公司，協助其進行數碼轉型，該業務初步上有好發展，但相信並非於公司整體業務中佔明顯比重。
Now TV市佔將持續增加
此外，對於有線電視申請終止收費電視牌，李澤楷表示Now TV絕對是集團的主要業務，公司不會停止收費電視業務，而隨著其他競爭者退出市場，Now TV業務在商業上的市佔率，仍然持續增加。