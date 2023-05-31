電視廣播｜TVB股價挫逾13%曾創近3月新低　今開股東大會表決小股東議案(更新)

電視廣播｜TVB股價挫逾13%曾創近3月新低，今開股東大會表決小股東議案。(資料圖片)

電視廣播TVB（511）今（31日）開股東大會，會上將表決由小股東提出的4則議案。企今日TVB股價扭轉昨日升勢，股價曾挫約15%，低見4.36元，創近3個月新低，最終收報4.46元，挫13.06%，成交額3,210.89萬。

小股東：將派員到股東會上向董事會提質詢

TVB股東會表決前，「小股東大聯盟」在社交媒體上發文，表明會派員到TVB的股東會上，向董事會提出質詢，提問主要圍繞TVB在廣東省落地業務的所有管理權、新媒體影音平台「埋堆堆」的營運、集團財務狀况，及大股東黎瑞剛曾提出的南沙數碼製作中心等問題。

至於昨日股價急升一事，小股東再次重申，上日沒有買賣任何TVB股份，對股價的變動也不予置評。