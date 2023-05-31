電視廣播｜TVB股價挫逾13%曾創近3月新低　今開股東大會表決小股東議案(更新)

電視廣播TVB（511）今（31日）開股東大會，會上將表決由小股東提出的4則議案。企今日TVB股價扭轉昨日升勢，股價曾挫約15%，低見4.36元，創近3個月新低，最終收報4.46元，挫13.06%，成交額3,210.89萬。
小股東：將派員到股東會上向董事會提質詢
TVB股東會表決前，「小股東大聯盟」在社交媒體上發文，表明會派員到TVB的股東會上，向董事會提出質詢，提問主要圍繞TVB在廣東省落地業務的所有管理權、新媒體影音平台「埋堆堆」的營運、集團財務狀况，及大股東黎瑞剛曾提出的南沙數碼製作中心等問題。
至於昨日股價急升一事，小股東再次重申，上日沒有買賣任何TVB股份，對股價的變動也不予置評。
投票顧問：建議股東投贊成票
投票顧問機構Glass Lewis日前發表報告，建議機構股東除了就延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限投反對票之外，餘皆投贊成票。Glass Lewis指，反對該項動議理由，是考慮到有關建議不符合股東的利益，並認為重選未構成重大股東關注事項。
TVB回應有人士被拒入股東大會現場
TVB發聲明表示，針對今日股東大會現場有人士被拒入場一事，集團於股東會前確認收到有關於5月31日舉行的年度股東大會的授權委托表格。
然而，部分授權委托表格無法驗證，因表格上填寫的信息與股東名冊上的資料不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。同時被視為無效出席的通知書，亦已於昨天辦公時間內以速遞方式送達至申請人於表格上的地址。
另外，根據公司章程第 88 條，公司規定股東最多可以委任兩名代理人出席大會並代其投票，鑑於有申請人超越申請限額以及無法驗證授權委托表格，提交的3份代表表格因此被視為無效，故不予接受參與今天舉行的年度股東大會。