銀行動態｜恒生夥Mastercard推首張無障礙設計信用卡 Jeffrey任形象代言人

恒生銀行(011)指，聯同Mastercard推出全新「MMPOWER World Mastercard」(MMPOWER卡)，該卡是全港首張Mastercard「Touch Card 」，採用無障礙設計，於邊緣加設獨特凹位，讓失明和視障人士透過觸覺即可輕鬆分辨信用卡，型格與功能兼備。另外，該卡線上線下消費將提供最高5% +FUN Dollars 獎賞。
首張採用「Touch Card」設計
恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，今次除將Cash Dollars升級成為+FUN Dollars，並與Mastercard攜手推出全港首張採用「Touch Card」設計的 MMPOWER卡，為客戶提供升級消費獎賞，可更輕易賺取+FUN Dollars，並在超過7,400間線上線下特約商戶以+FUN Dollars消費，啟動「My Everyday Power」。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳則指，將其客戶群從年輕人擴闊至擁抱多元化生活品味的普羅大眾，是次推出全港首張特別採用「Touch Card」創意設計的信用卡，惠及視障人士之餘，亦為所有人帶來嶄新的支付選擇以開闢新的可能性。
Jeffrey擔任MMPOWER卡形象代言人
客戶即日起成功申請MMPOWER卡，可賺取最多700元+FUN Dollars或10張 MCL戲院門票，同時開立「優進理財」戶口更獲額外100元+FUN Dollars。另外，特別請來人氣偶像魏浚笙(Jeffrey)擔任MMPOWER卡形象代言人，並與本地滑版高手「俊仔」一起以滑板展現活力。