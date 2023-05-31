銀行動態｜恒生夥Mastercard推首張無障礙設計信用卡 Jeffrey任形象代言人

恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫(左二)指，將夥Mastercard推出全新MMPOWER卡，是全港首張Mastercard「Touch Card 」。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳(右二)。

恒生銀行(011)指，聯同Mastercard推出全新「MMPOWER World Mastercard」(MMPOWER卡)，該卡是全港首張Mastercard「Touch Card 」，採用無障礙設計，於邊緣加設獨特凹位，讓失明和視障人士透過觸覺即可輕鬆分辨信用卡，型格與功能兼備。另外，該卡線上線下消費將提供最高5% +FUN Dollars 獎賞。

首張採用「 Touch Card 」設計

恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，今次除將Cash Dollars升級成為+FUN Dollars，並與Mastercard攜手推出全港首張採用「Touch Card」設計的 MMPOWER卡，為客戶提供升級消費獎賞，可更輕易賺取+FUN Dollars，並在超過7,400間線上線下特約商戶以+FUN Dollars消費，啟動「My Everyday Power」。