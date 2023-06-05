銀行動態｜中信銀行(國際)首季零售業務升幅顯著 冀未來私銀客戶數增2倍

簡吳秋玉透露，中信銀行(國際)於未來3年、即至2025年底目標高端客戶人數增長四成，私人銀行客戶人數最少增長兩倍。

本港於2月份全面通關後，經濟活動逐漸復常，企業表現亦向好。中信銀行(國際)執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，中信銀行(國際)首季零售銀行業績迅速增長，非利息收入創單季歷史新高；而高端財富管理業務成績突出，首季度私人銀行新客戶較去年同期增加超過1倍。截至3月底，高端客戶總收入按年大升近九成，全新高端客戶人均資產管理規模(AUM)更按年升逾2.5倍。

至於電子銀行服務表現，開立「inMotion 動感銀行」的新客戶按年增長近2倍；電子銀行客戶佔比已達約六成，電子管道交易宗數佔比已達約七成。

以2022年底數據為基礎，簡吳秋玉透露，公司於未來3年、即至2025年底目標高端客戶人數增長四成，私人銀行客戶人數最少增長兩倍；財富管理相關收入每年雙位數增長，而電子管道交易宗數佔比由七成提升至八成。