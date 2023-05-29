虛銀動態｜PAOB推零售業中小企循環貸款 貸款額最多30萬

該企業循環貸款貸款額最高為30萬元，還款期由1至3個月，並提供一年循環額度，可在額度範圍內多次隨時提取貸款，讓中小企可以隨時隨地調配資金。即日起至今年9月30日推廣期，成功申請相關貸款，可豁免手續費。

無需遞交任何申請文件及抵押品

PAOB協助eftPay的商戶利用商業數據申請貸款，並透過自身獨創的風險評估平台作信貸分析，從而簡化貸款審批流程，客戶無需遞交任何申請文件及抵押品，帶來更方便及快捷的虛擬銀行服務體驗。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明指，了解不同行業中小企的資金需要，與中小企攜手應對市場的機遇與挑戰，隨著香港與國際及內地復常往來，來港商務及旅遊訪客人次以倍數增長，連帶零售消費力回勇，深信本地零售市道再露曙光。有見及此，與eftPay深化合作，利用中小企虛擬銀行服務經驗與領先金融科技優勢，以及透過eftPay發揮商業數據的潛力，為一眾從事零售業的中小企推出具彈性的「企業循環貸款」。

易付達(亞洲)主席及行政總裁勞俊傑指，了解到零售商戶經常面對資金流動問題，包括入貨、擴充業務等，是次合作為相關客戶提供更快捷的貸款方案，以更方便和簡易的方式取得融資，即時解決現金流困難。