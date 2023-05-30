虛擬保險｜Bowtie總保障額突破600億 客戶逾9萬

虛擬保險Bowtie成立4周年，而去年整體經常性收入錄得超過100%增長，達1.7億元。Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝(左)、資深顧問曾俊華(中)及Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇(右)。

虛擬保險保泰人壽(Bowtie)成立4周年，並透露去年整體經常性收入錄得超過100%增長，達1.7億元，總保障額亦突破600億元，自願醫保產品銷售去年保費收入逾8,000萬元，有望年內增長至1億元，該公司亦擁有逾9萬名客戶。

在營運早期，香港直銷渠道保單銷售比率(包括網上以及其他渠道)僅為2.9%，期內Bowtie開發了直銷渠道，引領同業共同推動，上述比率飆升近3倍至8.5%。

保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝指，隨著消費者投保習慣轉變、市 民健康意識提升，深信香港網上應用率可達到30%，並迎頭趕上其他發達市場，在未來成為新一代的主流渠道。他又指，Bowtie在直銷渠道的市場佔有率逾30%，超越所有銀行及保險同業。