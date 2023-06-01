美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（6月更新）

美國下月可能會再度加息。儘管美國4月份通脹低過預期，見兩年低位，亦走近聯儲局2%目標，按月則升0.4%，符合預期，不過仍未能消除市場憂慮，有分析指，下月會再度加息以降通脹。
而多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息0.25厘；有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。
巴爾金：通脹仍頑強
美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國通脹仍頑強，回落時間或需時更長。
巴爾金指，看到了一些銀行正減慢放貸迹象，包括維珍尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納及西維珍尼亞州的銀行，現時不清楚會對經濟及通脹造成甚麼影響，但肯定的通脹仍高得令人無法接受。
古爾斯比：6月是否加息言之尚早
美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，銀行業信貸緊縮情況正浮現，惟現時判斷聯儲局6月會否加息的決定屬言之尚早。
古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權。
布拉德：或需再加息0.5厘
美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）日前表示，預測美國經濟增長將持續放緩，就業市場緊張情况緩和，通脹逐步回落，聯儲局或希望美國經濟實現軟着陸。
預期通脹回落幅度將變得溫和，可能需進一步加息0.5厘，令通脹穩步下降，並指出聯儲局仍冀讓通脹回落至2%目標，但不會使經濟陷衰退。
威廉斯：有需要時將會再加息
紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，通脹壓力仍大，相信聯儲局正處於正確路徑，將通脹壓至2%目標。
他又說，正密切關注近期銀行業承受的衝擊將如何影響整體經濟； 同時指出局方沒有說過將停止加息，表明有需要時將會再加息，暫看不到今年有任何減息的理由。
卡什卡里：儲局或需長期加息
被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）認為，若高通脹黏性仍高，意味儲局要堅持長期加息，且於一定時間將利率保持高水平。
他指，銀行業壓力最壞時間似乎已經過去，惟現在宣稱銀行業危機已全部解決時機尚早，利率可能需要開始進一步上調，但加息幅度和頻率未必如之前激進和迅速。
鮑曼：通脹及就業強勁需進一步加息
聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）認為，若美國通脹壓力未有降溫，而且就業市場未有放緩跡象，聯儲局則需要進一步加息，利率亦需維持於較高水平，以降低通脹並支持勞動力市場保持強勁創造條件。
傑斐遜：暗示維持利率不變不加息
美國聯儲局理事傑斐遜日前暗示，聯儲局傾向6月議息會議上維持利率不變，以便官員有更多時間評估經濟前景，不過並非代表加息周期結束。
傑斐遜說，「在即將召開的會議上，維持政策利率不變的決定，不應該被解讀成利率已見頂；事實上，暫停一次加息，容許成員在進一步收緊前審視更多數據。」
洛根：漸進政策調整助緩解金融風險
達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，升息速度和維持峰值利率的時間長度會影響穩定性，因此漸進的政策調整，有助緩解金融穩定風險，並抵消銀行壓力對貨幣政策影響。
梅斯特：暗示不排除加息
克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）明確暗示，未來不排除再採取更多行動可能，因現時通脹居高不下，儲局仍未能在一段時間內，達到保持利率穩定地步。
博斯蒂克：聯儲局或明年才考慮減息
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）指，近期消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，因此預料明年才有機會考慮減息，又不同意金融界對聯儲局今年開始減息的預測。他同時贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息影響。
戴利：信貸收緊影響或等同加息兩次
三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，近期美國有銀行倒閉，致信貸環境收緊，希望對此仔細觀察，以了解信貸收緊的程度以及預期的持續時間，認為影響或可能相當於加息兩次。
戴利指，聯儲局的確看到機構貸款量減少，並提高貸款標準，故希望對信貸緊縮情況仔細觀察，以了解信貸收緊程度以及持續時間。