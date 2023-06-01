美元定存2023｜美元定期存款利率比較 三大行定期企定有4厘 一行全城最高有5.3厘【6月1日更新】

美元定存/美元定期存款2023｜美國加息不斷，加上儲局官員對加息意見有分歧，料今年美國減息機會再現變數。目前多間銀行續以高息吸客，本報綜合多間銀行定存息率所見，現時以大新的美元定期息率最高，高達5.3厘；三大行及中小行紛紛上調年利率至4厘以上。此外，需注意最終條款，及以各家銀行公布為準。 在現時加息環境之下美元高企，想享有更高回報的話，亦可考慮直接將港元兌換成美元用作定存，而美元亦是其中一個熱門外幣定期選擇。 【6月1日更新大新、上商、大眾銀行利率】

美元定期存款在加息下有甚麼優勢？ 在加息環境下，美元定期存款有以下幾個優勢： 更高的收益率：隨着央行加息，銀行的貸款利率和存款利率都會上升，因此美元定期存款的利率也會隨之上升，帶來更高的收益率。 保證本金安全：美元定期存款是一種較為安全的投資方式，存款本金受到保險保護，即使銀行出現問題，你的本金也能得到保障。 防通脹：隨着加息，貨幣價值也會上升，通貨膨脹率可能會下降。持有美元定期存款可以抵禦通貨膨脹，定期利息可抵抗通貨膨脹率。 靈活性：美元定期存款通常具有不同的期限和利率選項，你可以根據自己的需求和投資計劃來選擇最適合自己的存款方式，這比賣出股票等高風險資產更有保障。 總之，在加息環境下，美元定期存款可以帶來更高的收益率和更好的保障本金的安全，同時也可以抵禦通貨膨脹的影響，是一種相對安全、收益穩定、靈活方便的投資方式。

滙豐銀行

各大銀行美元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的美元定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的美元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高美元定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 0.75 3.8 4 滙豐銀行 3.7 3.8 4 恒生銀行 3.89 3.99 1.1 中銀香港 3.7 3.8 4 富邦銀行 4.9 4.9 4.9 上海商業銀行 5 4.8 4.8 東亞銀行 4.85 4.75 4.6 招商永隆 4.2 4.2 3.9 工銀亞洲 4.4 4.4 4.4 大新銀行 5.3 5 4.6 大眾銀行 4.5 4.5 4.4 星展銀行 4.2 4.2 4.2