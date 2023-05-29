經濟數據｜港上月出口跌13%遜預期 連挫12個月

政府統計處發表對外商品貿易統計數字，繼3月錄1.5%按年跌幅後，本港上月商品整體出口貨值為3,383億元，按年跌13%，遜預期，並連續12個月按年下跌。同時，繼3月錄0.6%按年跌幅後，上月商品進口貨值為3,749億元，跌11.9%，亦遜預期。上月有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

出口內地貨值跌 12.9% 星馬瀉逾兩成

單計上月，輸往亞洲的整體出口貨值按年失13.3%，區內大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞跌26.4%、新加坡挫21.1%、印度瀉19.7%、越南大跌19.6%、台灣失18.2%、菲律賓失13.7%、和內地跌12.9%。另一方面，輸往泰國的整體出口貨值則錄得升幅，升3.6%。

其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是美國挫19.9%、德國大跌15.9%，和英國失2.5%。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡跌35.5%、韓國失33.8%、美國挫28.4%、日本跌18.5%、越南失17.9%，和內地亦跌3.6%。

政府發言人表示，上月商品出口貨值按年進一步下跌，輸往內地、美國及歐盟的出口均減少，輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱將繼續令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。政府會密切留意情況。