經濟數據｜內地5月製造業PMI報48.8遜預期　連續兩月收縮

數據顯示，大型企業的PMI回升至50，較4月升0.7個百分點，位於臨界點；不過中、小型企業PMI分別降至47.6和47.9，較4月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

依5個分類指數看，供應商配送時間指數高於臨界點；生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

分析：經濟景氣水平有回落

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。5月份製造業PMI繼續位於收縮區間，在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化；而5月份反映物流運輸不暢的企業比重，亦較上月降8個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作，保障產業鏈供應鏈穩定。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群說，要進一步高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以更大力度有效應對三重壓力，盡快釋放經濟增長潛力，不斷增強經濟回升向好勢頭。