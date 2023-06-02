港股收市｜港股報復式反彈未企穩萬九關　內房內需勁彈

受惠人民幣滙價回勇，離岸人幣曾升至7.082，加上美國參眾兩院通過債務上限法案，避免可能出現的美國有史以來首次違約等多項利好消息，帶動港股持續走高，並現報復式反彈。

繼跌近兩周後，大市再掂10天線，恒指全日急升逾700點，一度重上萬九關口但最終未企穩。其中龍湖（960）為表現最好藍籌；長建（1038）為表現最差藍籌，跌1.74%。