港股收市｜恒指期結日V彈44點 終止4連跌

中港股V型走。港股今日期指結算，恒生指數一度再試今年底位，最多挫182點，至18,369點，及後掉頭，收市倒升44點或0.2%，終止4連跌；國企股指數報6,283點，漲32點或0.5%；恒生科技指數報3,702點，揚54點或1.5%。主板成交額945億元。

A股亦V型倒升，上證綜合指數報3,224點，升2點或0.1%；深圳成分指數報10,869點，走高47點或0.4%；創業板指數報2,218點，揚14點或0.7%。兩市合共成交額9,332億元人民幣。

重磅股騰訊控股(700)跌轉升，全日漲3元或1%，報316.2元，貢獻大市14點；阿里巴巴(9988)亦升1.3%或1元，報78.8元，推升大市19點，兩股為升市主力。至於表現最差藍籌為東方海外(316)，全日漲5.4元或5.2%，報98元；表現最佳為百度集團(9888)，全日升4元或3.3%，報123.7元；舜宇光學科技(2382)亦升2.45元或3.3%，報75.75元。