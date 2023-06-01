港股收市｜弱勢未除！恒指高位回吐逾2百點 收市倒跌17點

美國通過債務上限議案，但港股弱勢未除！恒生指數一度漲231點，惟尾市捱沽，收市倒跌17點，報18,216點，連跌兩日；國企股指數報6,149點，失13點或0.2%；恒生科技指數報3,630點，漲4點或0.1%。主板成交額1,285億元。

A股亦乏方向，上證綜合指數報3,204點，升不足1點；深圳成分指數報10,835點，漲42點或0.4%；創業板指數報2,206點，走高13點或0.6%。兩市合共成交額9,866億元人民幣。

部分中港地產股偏弱，恒基地產(0012)全日挫5.4%或1.35元，報23.5元，為表現最差藍籌；龍湖集團(0960)報14.5元，失0.56元或3.7%；碧桂園服務(6098)報8.81元，跌0.3元或3.3%。至於表現最好藍籌為新奧能源(2688)及藥明生物(2269)，前者走高4.5元或4.9%，報95.5元；後者報41.75元，升1.7元或4.2%。