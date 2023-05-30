港出口連跌12個月 分析恐全年仍挫一成

政府統計處發表對外商品貿易統計數字，繼3月錄1.5%按年跌幅後，本港上月商品整體出口貨值為3,383億元，按年跌13%，遜預期，並連續12個月按年下跌，亦為3個月最大跌幅。

上月進口減近12% 遜預期

同時，繼3月錄0.6%跌幅後，上月進口貨值為3,749億元，跌11.9%，亦遜預期。有形貿易逆差366億元，相等商品進口貨值9.8%。累計首4個月整體出口貨值跌16.5%；商品進口貨值挫12.5%；有形貿易逆差1,484億元，相當商品進口貨值的10.4%。

單計上月，輸往亞洲的整體出口貨值按年失13.3%，區內大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞跌26.4%、新加坡挫21.1%、內地則跌12.9%。不過輸往泰國的整體出口貨值則錄3.6%升幅。其他地區大部分主要目的地亦錄跌幅，尤其是美國大跌19.9%、德國挫15.9%，英國失2.5%。

政府發言人表示，展望未來，先進經濟體疲弱將繼續令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力，當局會密切留意情況。

內地復甦不均 美續收水 抑需求

大新銀行經濟研究及投資策略部分析指，內地經濟活動逐步復常，但復甦步伐不均勻，製造業活動亦有收縮跡象，或限制內地需求；另一方面，美國聯儲局等主要央行可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩，或繼續抑制外部實質需求，估計今年全年香港整體出口跌幅可能介乎5%至10%。