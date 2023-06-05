泰加保險｜成功融資53億元冀短期申請復牌　擬向的士司機贈公司認股權(更新)

泰加 成功融資53億元

泰加保險指，擬透過發行約40億港幣或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋以及沙特阿拉伯等地的財團。集資款項通過資本金形式注入Himalayas Insurance後，將主要用於業務的開展。

同時，集團已透過全資子公司成功與多家投資方達成簽署投資意向書，總融資金額逾53億港元。

泰加擬向的士司機贈送公司認股權

泰加保險指，按初步構思，參加該計劃之人士如符合標準，每名人士如將獲發不少於一手公司股票的認股權，據集團估算，合資格的參加者人數將近數萬人。而在符合相關規例並獲聯交所批准的前提下，公司主席吳宇將預留不多於3,300萬港元的現金，用作無償支付所有參加者行使該認股權所涉及的認購費。

泰加短期內提出復牌申請

此外，泰加保險指其集團業務現已取得一定進展，有櫃團隊積極推動，目前已委聘專業團隊著手擬定復牌方案，及計劃於短期內向聯交所提出復牌。

泰加保險自2022年1月5日起停牌，現正繼續暫停買賣，直至另行通知。停牌前泰加保險報0.48元。