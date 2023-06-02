樓市降溫｜料今年港樓升完 大摩叫減持 恒地瀉半成

本港樓價反彈漸見乏力，摩根士丹利發報告，料樓市隨成交量放緩及投資減少而呈喘息狀態，將今年樓價升幅由10%，降至8%，而自去年底後樓價已反彈7%，意味今年餘下時間未必見明顯升幅。該行又指，在利率高企下，高槓桿地產股融資成本將大增，並因而將恒基地產(012)、新世界發展(017)及嘉里建設(683)評級下調，恒地更降至「減持」，觸發股價昨應聲挫5.4%，再創今年低，並為表現最差藍籌。
大摩指，港元同業拆息(HIBOR)或在今年全年維持高企，或令地產股利息支出大增，並影響盈利。
地產股融資成本料大增
該行估計，今年行業平均融資成本增80個點子，至3.9%，整體利息支出漲23%，並指融資成本每升100個點子，整個行業的每股盈利將減少5%，而當中槓桿、或浮息負債較高的恒地、新世界及嘉里，全年盈利將按年減少7%至32%。大摩將新世界及嘉里評級降至「與大市同步」，反映3股資產淨值折讓或擴大半成，並連同長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)及九龍倉(004)，全數目標價均見下調(見表)。
寫字樓租金料見底 看好零售
大摩認為寫字樓租金見底，今年將持平，明年有3%升幅；零售出租物業最樂觀，料今年本地零售額有22%反彈，以零售為主的收租股受惠租戶強勁銷售，因此將九龍倉置業(1997)評級上調至「與大市同步」，太古地產(1972)則升至「增持」，再加上股息吸引因素，亦推薦領展(823)及希慎興業(014)。