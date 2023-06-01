李家超：復甦勢頭勁加上內地機遇　本地經濟正持續改善

香港零售高峰會今日(1日)展開，特首李家超出席致辭時稱，新型肺炎疫情對本港零售業帶來前所未有打擊，但零售業期間仍不斷努力渡難關，現時市場已回暖，復甦勢頭強勁加上內地旅客重臨的機遇，本地經濟正持續改善。
本港首4月已接待約730萬名旅客
李家超表示，今年首4個月已接待約730萬名旅客，零售市場亦同時回暖，在今年首季的總銷貨價值和數量，都錄得超過兩成的按年增長，展現了良好的復甦勢頭。
至於本港首季經濟按年反彈2.7%，按季亦反彈5.3%，扭轉四個季度連跌，而本地需求強勁復蘇，加上旅客重新訪港，相信經濟正持續改善。
消費券助力零售市道復甦
李家超說，今年政府推出兩期消費券計劃，帶動市民和旅客消費，對零售業進一步復甦起了積極作用；他亦鼓勵業界，該善用本港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，以粵港澳大灣區作切入點，把握內地市場機遇。同時，他相信香港會永遠成為購物天堂，對香港經濟前景樂觀。
謝邱安儀冀加強專才職業培訓
香港零售管理協會主席謝邱安儀致辭稱，在復甦路上本地零售業仍面對多項挑戰，包括外圍環境不明朗、租金水平上漲等，亦面對各行搶人才，故業界需要吸納本地和大灣區人才加入，希望特首和相關專員可加強專才職業培訓，助解燃眉之急。