李家超：復甦勢頭勁加上內地機遇　本地經濟正持續改善

香港零售高峰會今日(1日)展開，特首李家超出席致辭時稱，新型肺炎疫情對本港零售業帶來前所未有打擊，但零售業期間仍不斷努力渡難關，現時市場已回暖，復甦勢頭強勁加上內地旅客重臨的機遇，本地經濟正持續改善。

本港首4月已接待約730萬名旅客

李家超表示，今年首4個月已接待約730萬名旅客，零售市場亦同時回暖，在今年首季的總銷貨價值和數量，都錄得超過兩成的按年增長，展現了良好的復甦勢頭。

至於本港首季經濟按年反彈2.7%，按季亦反彈5.3%，扭轉四個季度連跌，而本地需求強勁復蘇，加上旅客重新訪港，相信經濟正持續改善。