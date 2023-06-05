未敢樂觀｜港股上試萬九關 技術反彈留意蟹貨區阻力

內地再傳出手救樓市，但分析認為內房股股價已大部分反映。(資料圖片)

內地傳出手救樓市，引爆內房上周五強勁反彈兼帶挈恒生指數上周由跌轉升，今日更有機會上試萬九大關。不過市場普遍對上周五的升市抱審慎態度，傾向認為是技術反彈多於轉勢。有分析更認為，除非北水大舉回歸，否則上月持續多時的橫行區間，由於已變成巨大蟹貨區，料將成今次反彈的重大阻力。

恒指上周最多曾挫702點或3.7%，跌至萬八關邊，惟上周五外媒傳出內地擬推「組合拳」救樓市，單日推升大市733點，並令全周倒升203點或1.1%，至18,949點。外圍上周五晚造好，港股美國預託證券(ADR)普遍向上，重磅股滙豐控股(005)ADR較港再漲1.9%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開164點，至19,113點，率先重越萬九關。

本周市場焦點包括周三內地公布外匯儲備及貿易數據，以及下周美國聯儲局議息前，市場對加息與否的風向變化。

分析料八成好消息已反映

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，內房股價極低殘，借消息出現大反彈屬合理，但投資者要留意過往已多次傳出中央有意救市，惟最終內房均短暫反彈後再試低位，他指除非有實質數據顯示內地樓市成交明顯復甦，否則上周五的升幅已大部分反映市場的利好消息，估計板塊的再升空間不大。

溫鋼城又指，大市早前在19,500至20,300點區間橫行多時才向下急挫，令相關水平已形成巨大蟹貨區，若大市成交未配合、或北水未有大舉南下，則相關水平難見承托，料成今次反彈的大阻力。他認為，科技股仍有一定潛在反彈空間，惟目標價不宜進取，如騰訊控股(700)可看350元水平，美團(3690)料130元水平或掉頭。