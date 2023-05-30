最優惠利率｜華僑永亨加P至6.25厘市場最高　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

【5月30日更新】華僑永亨上調最優惠利率
美國5月4日再度加息0.25厘，現時聯邦基金利率目標區間上調至介乎5厘至5.25厘。本文整理各間銀行利率變化，其中滙豐率先上調最優惠利率至5.75厘，中銀香港及渣打銀行其後亦跟隨加P，同樣上調0.125厘。
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滙豐：上調至5.75厘
滙豐最新公布，5月5日起，該行最優惠利率上調至5.75厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年3月聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.75厘，結餘5,000元以下維持零息。
滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500點子。在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適，滙豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。
詳情：滙豐銀行
中銀：年利率調整至5.75厘
中銀香港(2388)宣布，5月8日起，該行港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.75厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.75厘。
中銀香港上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。
港元活期儲蓄存款利率亦同步上調0.25厘，年利率加至0.75厘。
詳情：中銀香港
渣打：最優惠利率升至6厘
渣打銀行公布，5月8日起，上調港元最優惠貸款利率0.125厘，由年息5.875厘調升至6厘；港元儲蓄戶口利率由年息0.625厘上調至0.75厘。
上一次該行最優惠貸款利率於2022年12月15日更改，加0.25厘，當時最優惠貸款利率年息5.875厘。
詳情：渣打銀行
恒生：年利率上調至5.75厘
恒生(011)公布，上調港元最優惠年利率，由5.625%上調至 5.75%，加幅為12.5點子，調整將於周五（5月5日）起生效。
上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，恒生當日亦宣布維持不變。
恒生的港元儲蓄存款年利率將由0.625%上調至0.75%。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行根據多個因素決定最優惠利率水平，包括宏觀經濟狀況、資金成本、本港銀行同業拆息走勢及銀行體系結餘等，故決定上調最優惠利率，並將繼續密切留意市場環境發展，適切地調整利率水平。
詳情：恒生銀行
東亞：年利率調高至6厘
東亞銀行宣布，下周一（5月8日）起，將港元最優惠利率由5.875厘調高至6厘。
東亞又指，存款額5000港元以上的港元標準儲蓄存款利率，亦將由目前的0.625厘調高至0.75厘。
詳情：東亞銀行
工銀亞洲：年利率5.875厘
工銀亞洲於2022年12月16日表示，年利率將由5.625%調整至5.875%，幅度為0.25%；同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375%調整至0.625%。
詳情：工銀亞洲
華僑永亨：年利率上調至6.25厘
華僑永亨銀行指，由5月30日起，該行港元最優惠利率由年息6.125厘上調至6.25厘；美元最優惠利率由年息7.25厘調升至年息7.5厘。
港元儲蓄存款利率亦作調整，首100萬元之結餘由0.875厘上調至1厘；其後結餘則由0.725厘上調至0.85厘。
詳情：華僑永亨