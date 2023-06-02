印尼新股IPO集資贏香港躍升全球第4位　港交所排名跌至全球第6

本港新股IPO曾居全球首位，惟近年續吹淡風。據機構「Dealogic」統計數據顯示，印尼今年以來IPO集資額達21億美元（折合約164.4億港元），勝於本港並躋身全球第4，為近28年以來首見，香港排名跌至第6。

印尼仍有至少5隻大型IPO上市

Dealogic數據顯示，印尼仍有至少5隻大型IPO上市，早前礦業公司Harita Nickel的IPO集資額逾6億美元（折合約46.9億港元），亦有鎳、鈷等電池等礦材公司大額集額，有多隻重磅新股推高總集資額。

港交所排名跌至全球第6

據畢馬威IPO市場報告，今年第一季港交所集資額為9億美元（折合約70.48億港元），在全球交易所中排名第5，當時印尼雅加達證交所仍未超越港交所，如以此排名基礎計算，港交所排名已跌至全球第6位。