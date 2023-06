David Webb斥「港總於糟糕時機趕潮流」

David Webb於社交平台上指,「香港總是在糟糕時機追趕上金融潮流」(HK always jumps on financial bandwagons just as the wheels are about to come off),並提到加密貨幣市場已出現FTX及NFT等事件。

David Webb亦諷刺政府舉動,指與多年前港府聲稱要發展伊斯蘭金融中心相近,「還記得香港曾經要成為伊斯蘭金融中心的事嗎」;他認為,隨監管出現,公眾會期望政府保護,並在加密交易所再出現失敗時,向政府追究責任。

政府應專注洗錢等出入金問題

David Webb認為,政府應專注洗錢、勒索軟件、犯罪支付等所涉及出入金問題,儘管該情況已經透過海關「金錢服務經營者」牌照受到監管,他續指,政府應警告「投注」加密貨幣的人要小心,並須自己承擔風險。