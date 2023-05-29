併購消息｜廣發證券擬收購惠理基金約兩成股權 涉資11億

外電引述消息指，廣發證券(1776)擬收購惠理基金(806)約兩成股權，涉資約1.4億美元(約10.9億港元)，以擴充海外業務，但未有披露詳情。消息續指是次沽貨為惠理大股東兼創辦人。

廣發證券H股今日收市報10.8元，跌2.9%或0.32元，成交約4,472萬元，其H股市值約183.7億元。該集團於1991年成立，為內地首批綜合證券公司，擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊，具備全業務牌照。並於2010年及2015年分別在深圳交易所及港交所(388)上市。

惠理今逆市升1.8% 市值逾40億

惠理今日收市報2.22元，逆市升1.8%或0.04元，成交約172萬元，市值約40.5億元。惠理於1993年成立，為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，總部位於香港，在上海、深圳、北京、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦事處。投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資，服務亞太區、歐洲以至北美等地的個人及機構投資者。去年轉盈為虧，蝕5.4億元。