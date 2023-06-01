人事變動｜港燈委任營運董事鄭祖瀛為新行政總裁

港燈（2638）今日（6日1日）宣布，其行政總裁尹志田，將於今年7月1日，退任公司行政總裁，及旗下全資附屬公司港燈的董事總經理職務，而集團現任營運董事鄭祖瀛同日將獲委任新行政總裁。
港燈今日收報4.71元，無升跌。
鄭祖瀛1979年加入港燈
港燈指，鄭祖瀛於1979年加入港燈集團，歷年屢獲升遷，並由2017年起，出任港燈營運董事，鄭多年來負責集團的營運業務，帶領發電廠、輸配電系統和系統控制中心的運作，以及推進資訊科技基礎建設等不同領域。 港燈電力投資主席霍建寧形容鄭祖瀛為人正直，抱有堅定信念，對集團業務有 深入和透徹的了解。
關應良同日獲委任為港燈高層
另外 ，港燈工程建設總經理關應良，將同時獲委任為港燈電力投資執行董事及港燈工程董事，負責發電及輸配電系統的發展和營運。履新後，鄭祖瀛和關應良將分別出任港燈電力投資可持續發展委員會的主席和成員。
港燈主席霍建寧：鄭祖瀛為人正直
港燈主席霍建寧形容，鄭祖瀛為人正直，抱有堅定信念，對集團業務有 深入和透徹的了解，指深信在鄭祖瀛領導下，必將集團定必推動創新，並在帶領集團持續發展的同時，繼續為客戶提供世界級電力服務。
另外，霍建寧稱新任工程董事關應良將負責集團所有工程事宜，他指關應良具豐富經驗，有助提升集團的營運表現，促進港燈日後邁向零碳能源的目標。霍建寧亦感謝尹志田在過去 45 年來服務港燈及其母公司電能實業，為全球業務增長發展奠下堅實基礎。