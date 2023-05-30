UNIQLO感謝節 夏日貨品特價發售 消費賺取獎賞

UNIQLO的T恤，一直是炎日恩物，今夏除了有慶祝 Disney 100周年的系列，還有MAGIC FOR ALL及《名偵探柯南》系列，印花設計精美搶眼，必有一款合各位心水。而100% 棉質及多款剪裁的經典款T 恤，不但親膚舒適還有全新繽紛色彩登場，應援各位不同心情，除了經典素色款，還有百搭易襯條紋款、休閒性感高腰款等選擇。

烈日盛放，炎夏已經到來， UNIQLO 感謝節，為大家準備過百款夏日服飾優惠，當中包括 𝗨𝗧 矚目話題、夏日皇牌 T 恤、清爽褲裝及機能服系列等貨品，由即日起至人 6 月 8 日，多種貨品已優惠價發售，買滿指定金額，更有小禮品奉送。

烈日盛放，炎夏已經到來， UNIQLO 感謝節，為大家準備過百款夏日服飾優惠，當中包括 𝗨𝗧 矚目話題、夏日皇牌 T 恤、清爽褲裝及機能服系列等貨品，由即日起至人 6 月 8 日，多種貨品已優惠價發售，買滿指定金額，更有小禮品奉送。

夏日褲裝與 DRY-EX 機能日常服

夏季是出動短褲的最佳時機，UNIQLO為大家準備了打褶短褲及時尚短褲外，還有男女通用的Chino短褲，適合情侶一起穿著，演繹都市復古風情侶風。而採用機能布料DRY-EX製作的T恤及束腳褲，能夠快速吸收汗液並揮發，保持全天乾爽肌膚，最適合進行戶外活動時穿著。

AIRism 系列與童裝

此外，集速乾、柔滑及清涼感於一身的AIRism 系列，一定是大家夏日必備服飾，UNIQLO感謝節為大家帶來百搭易襯的T恤外，還有胸圍與上衣完美結合的bratop，讓女士一年四季都可體驗空氣感滿滿的舒適體感。童裝系列則有清涼透氣的AIRism背心，可以為BB擺脫悶熱不適，還有T恤款式搭配彈性七分緊身褲，等小朋友外出或去上課外活動時，不再被高溫焗促。