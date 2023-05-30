Samsung網店推獨家優惠 消費滿指定金額送首爾來回機票/酒店二人自助晚餐

三星宣佈推出網上商店獨家優惠，顧客只需於5月29日至6月30日期間，經香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk) 單次消費滿指定金額，即可獲得Seoul Chill官網禮遇賞驚喜禮品。禮品包括港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café雙人自助晚餐，以及韓亞航空香港至首爾來回機票。
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單次消費淨額
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Seoul Chill禮遇
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禮品換領及使用期限
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滿港幣10,000至17,999.99元
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2023年6月5日至7月31日
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滿港幣18,000至31,999.99元
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2023年6月5日至7月31日
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多於港幣32,000元
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Samsung更精選了多個人氣產品組合，讓顧客可以體驗Samsung產品強大效能的同時輕鬆獲取Seoul Chill官網禮遇賞的精彩禮品：
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Seoul Chill禮遇1 2
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產品組合推介
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消費滿港幣 10,000元即送港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳自助晚餐（兩位）
（價值不少於港幣1,200元*）
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消費滿港幣 18,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票乙張（價值約港幣3,000元*）
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消費滿港幣 32,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票兩張（價值約港幣6,000元*）
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