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2023-05-30 12:00:00

Samsung網店推獨家優惠 消費滿指定金額送首爾來回機票/酒店二人自助晚餐

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Samsung網店推獨家優惠 消費滿指定金額送首爾來回機票/酒店二人自助晚餐

Samsung網店推獨家優惠 消費滿指定金額送首爾來回機票/酒店二人自助晚餐

三星宣佈推出網上商店獨家優惠，顧客只需於529日至630日期間，經香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk) 單次消費滿指定金額，即可獲得Seoul Chill官網禮遇賞驚喜禮品。禮品包括港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café雙人自助晚餐，以及韓亞航空香港至首爾來回機票。

單次消費淨額

Seoul Chill禮遇

禮品換領及使用期限

滿港幣10,00017,999.99
  • 免費獲贈港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳自助晚餐（兩位）（價值不少於港幣1,200*）。
  • 禮品換領期限：

202365日至731

  • 酒店禮券使用期
    2023619日至1231

滿港幣18,00031,999.99
  • 免費獲贈韓亞航空香港至首爾來回機票乙張（價值約港幣3,000*）。
  • 禮品換領期限：

202365日至731

  • 機票使用期限3
    2023619日至1220

多於港幣32,000
  • 免費獲贈韓亞航空香港至首爾來回機票兩張（價值約港幣6,000*）。
 
Samsung網店推獨家優惠。

Samsung網店推獨家優惠。

Samsung更精選了多個人氣產品組合，讓顧客可以體驗Samsung產品強大效能的同時輕鬆獲取Seoul Chill官網禮遇賞的精彩禮品：

Seoul Chill禮遇1 2

產品組合推介

消費滿港幣 10,000元即送港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳自助晚餐（兩位）

（價值不少於港幣1,200*
  • 一件即享推介：
    • Galaxy S23 Ultra 512GB
    • Galaxy Z Fold4
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • 34" Odyssey G8 OLED 曲面電競顯示器 (175Hz)
  • 二人 Chill 享樂推介：
    • Galaxy Z Flip4 The Freestyle 投影機

消費滿港幣 18,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票乙張（價值約港幣3,000*
  • Combo推介
  • Galaxy Z Fold4 512GBWatch5 44mm (LTE)
  • Galaxy Book3 Ultra系列
  • 43" Neo QLED 4K QN90CQ-series HW-Q800C 5.1.2ch Soundbar

消費滿港幣 32,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票兩張（價值約港幣6,000*
  • Combo推介
  • Galaxy Book3 Ultra i9Galaxy S23
  • 55" OLED 4K S95CQ-series HW-Q990C 11.1.4ch Soundbar
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