KKday x澳洲旅遊局推「探索澳洲自駕遊」 精選4條新南威爾士州/維多利亞州自駕遊路線 半價現金券限時發售！

KKday 與澳洲旅遊局、新南威爾士州旅遊局、維多利亞州旅遊局攜手， 至 6月期間推出「探索澳洲自駕遊」 活動，精選四條新南威爾士州及維多利亞州的自駕路線，同時推出澳洲旅遊現金券半價優惠，即睇詳情！

由即日起至2023年6月30日，可享澳洲旅遊現金券限時5折優惠，以震撼價 HK$250購買面值HK$500的維多利亞州及新南威爾士州旅遊現金券。購買後隨即收到折扣碼，於KKday網站內選購任何澳洲的維多利亞州及新南威爾士州 旅遊產品可即時抵扣HK$500（商品價目必須滿HK$501以上方可使用），現金券的使用有效期為2023年6月30日（最遲出發日為2023年12月31日）。 現金券搶購鏈結 澳洲旅遊現金券共設 2 款 • 新南威爾士州旅遊現金券 https://www.kkday.com/zh-hk/product/142190?cid=13367 • 維多利亞州旅遊現金券 https://www.kkday.com/zh-hk/product/142194?cid=13367 現金券銷售日期： 即日至 2023 年 6 月 30 日 現金券有效期： 即日至 2023 年 6 月 30 日 可抵扣之商品： 即日至 2023 年 12 月 31 日出發之所有澳洲維多利亞州及新南 威爾士州產品

精選 4 條 自駕遊 路線 遊太平洋海岸 + 大洋路 其中新南威爾士州自駕遊路線包括，傳奇太平洋海岸（悉尼出發）遊歷新南威爾士州北海岸：拜倫灣、考夫斯港、麥格理港、史蒂芬斯港、西悉尼公園。另有大洋路深度之旅（悉尼出發），體驗新南威爾士州自然野趣和美酒佳餚：Devil's Hollow Brewery、Lawson Park、Bilpin Cider、三姐妹峰（藍山）、悉尼歌劇院。 悉尼港 Magistic 自助式晚餐觀光遊船 擁有15年的經驗，Magistic 觀光遊船提供悉尼港遊船與晚宴的絕佳體驗。您將搭乘豪華的雙體船，享受特色自助晚餐饗宴與欣賞悉尼港美景，將悉尼海港大橋與名聞遐邇的悉尼歌劇院盡收眼底。 KKday優惠價：HK$511/位（原價 HK$679/位） 使用現金券後，享4折優惠，實際只需 HK$261/位 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/18922?cid=13367

絕景世界 藍山景觀世界纜車套票 前往藍山國家公園必訪的景觀世界（Scenic World），共有3款纜車可以搭乘：Skyway 高 空纜車、Cableway 叢林纜車，以及世界上最陡的Railway叢林礦車。在KKday預訂套票比現場購買更便宜，還能省下排隊購票時間。票券 可無限次乘坐三種纜車，盡情探索藍山森林美景，擁抱大自然！ KKday優惠價：HK$530/2位 使用現金券後，享53折優惠，實際只需HK$280/2位（人均 HK$140） 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/18668?cid=13367

莫寧頓半島觀光和海灣遊輪 享受該地區的自然奇觀和景點之旅。參觀位於波特西海灘上的倫敦橋，由獨特的岩石形成的一座巨大的橋。在沿海的伊麗莎山（Mount Eliza）和德羅馬納（Dromana）到羅斯巴德（Rosebud）和波特西（Portsea）的海 灘上參觀半島溫泉（the Peninsula Bathing Boxes）。坐落在清澈的海洋和標誌性海岸線的豔麗背景下，拍攝不用濾鏡也很漂亮的Instagram照片！前往St. Andrews Brewery啤酒廠品嚐啤酒，並觀賞釀酒師在曾經世界級的馬匹訓練設施中製作的精美啤酒！ KKday 優惠價：HK$733/位 使用現金券後，享56折優惠，實際只需 HK$483/位 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130230?cid=13367

亞拉河谷酒莊品酒美食之旅 一站式品嘗多款澳洲美酒佳餚，包括午餐期間的葡萄酒搭配，風景如畫的亞拉河谷 (Yarra Valley) 巧克力店的甜點，亞拉農場 (Yarra Farm) 的新鮮農產品，以及亞拉河谷乳品店 (Yarra Valley Dairy) 的新鮮芝士。 KKday優惠價：HK$842/位 使用現金券後，享7折優惠，實際只需HK$592/位 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/7853?cid=13367

菲利普島海豹遊輪 2 小時生態遊 登上獲得生態認證的Kasey Lee船隻，進行兩小時的海豹觀賞巡遊。距離菲利普島西南海岸兩公里，在澳洲最大的野生海豹棲息地Seal Rocks與超過5,000隻海豹邂逅，其壯麗的景色將令人驚嘆不已。 這個海豹觀賞生態之旅不僅會遇見海豹，還有其他當地動物，如大型海鳥、海豚和企鵝。行程將同時介紹有關歷史和環境背景。 KKday 優惠價：HK$500/位 使用現金券後，享5折優惠，實際只需HK$250/位