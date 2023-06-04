Ear Hub搶耳博覽︱雲集亞洲人氣新星 具備國際視野的音樂博覽

由 文藝復興基金會及搶耳音樂合辦的《Ear Hub 搶耳博覽 2023》，將由於6月28日至7月2日舉行，為期5天的活動包括有國際性研討會、論壇及演出，包括《搶耳展演EAR UP SHOWCASE》、匯聚亞洲新世代人氣新星的音樂派對《ALL EARS ASIA》，7場集合多元風格的演出，涉足不同音樂領域文化及表演。 《搶耳博覽》每次舉行均會請來全球音樂產業人士舉行論壇，探討音樂生態及最新發展形態，今年來港的特邀講者，就有英國Glastonbury音樂節的booker及Great Escape音樂節創辦人Martin Elbourne、Primavera Pro音樂節節目總監 Camila Anino等，為本地音樂人及業界人士，透過面對面交流和對話，拓展人脈與海外發展機會。

為原創力量搭建國際舞台 《EAR UP SHOWCASE 搶耳展演》為本地樂迷及參展嘉賓，帶來多元風格的音樂演出，並為表演者搭建起一座通往國際舞台的橋樑。18隊「搶耳音樂廠牌計劃2023」的新晉音樂單位，加上分離十年終回歸原班人馬，有中國Sonic Youth之稱的北京噪音搖滾樂隊CARSICK CARS、以民族樂器演繹雷鬼民謠的馬幫樂隊、主流獨立通殺的歌手及製作人韓國女聲sunwoojunga 、印尼氛圍電子組合Logic Lost、香港算術民謠樂隊GDJYB 雞蛋蒸肉餅，以及香港hip hop界人氣廠牌的YACK STUDIO等作表演嘉賓，為樂迷提供耳目一新的音樂表演，外國來賓又可發掘心儀的本地音樂界潛力音樂人到國外演出。

6 組亞洲人氣新星聚香港 《搶耳博覽》重頭戲兼最終場《ALL EARS ASIA》，請來6組於亞洲擁有極高人氣的音樂超新星，包括台灣另類R&B王子鶴The Crane、俏皮又陽光的日本另類搖滾先鋒Helsinki Lambda Club、被封「少女殺手」的泰國 thai-funk & pop 樂隊H3F，和泰國潛力股disco-rock三人組KIKI，還有中國古城西安post-punk樂隊FAZI法茲，以及港產迷幻電音唱作女聲CHANKA陳嘉等新銳音樂先鋒，演出一場曲風前衛長達5小時的嶄新現場表演。

現場演出見真章 此外，7月1日及2日在留白 Livehouse亦分別有兩場小型音樂會。7月1日《Instrumental Music Night》有多個本地器樂單位包括電子jazz fushion樂團 CODE、糅合多樣曲風的COW HEAD、實驗器樂樂隊Virgin Vacation 和新派室樂組合 海島小輪，以音樂符化作畫面讓聽眾細心欣賞；7月2日《KING KONG O》則有來自京港澳的音樂單位演出，包括北京搖滾生力軍丟萊卡、澳門melodic hardcore樂隊石裂符，以及香港浪漫 &B新銳 Gordon Flanders。門票詳細請留意搶耳博覽官方網頁及社交媒體。

日本另類搖滾樂團Helsinki Lambda Club，在surf rock和迷幻搖滾之間遊走，以高度上癮的旋律、搞鬼的歌詞和實驗性的音牆，迅速征服了新一代樂迷。

《ALL EARS ASIA》 日期：7月2日(下午6時半)

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$580(門票即日起於KKTIX公開發售)

演出單位：鶴 The Crane 、Helsinki Lambda Club、H 3 F、KIKI、FAZI 法茲、 CHANKA 陳嘉

詳情及查詢：http://earupmusic.com/earhub