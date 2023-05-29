馬來西亞旅遊｜六大玩法遊檳城 全新角度玩盡檳城人氣景點！浮羅山背/威省/米芝蓮美食

浮羅山背的迷人鄉村景致，簡直是大自然愛好者眼中的藏寶地，從偏遠的海灘到傳統的鄉村房屋、耕地、漁村、動物農場和稻田，每樣都如新奇有趣又好玩的寶藏。而直落巴巷對崇尚自然及喜好冒險的人士來說，無疑是獨特的遊樂場。直落巴巷的森林內擁有一系列現代生態旅遊景點，諸如Boulder Valley岩穀野營、熱帶香料園、室外逃源主題公園，以及檳城ENTOPIA蟲鳴大地蝴蝶公園等。在這裡還可以一覽亞洲首創以在貨櫃上呈現城市壁畫的「檳城國際貨櫃藝術節」中的一個作品。在一片綠油油的稻田上細細欣賞著壯觀的貨櫃裝置藝術品，保證遊客可以有個結合著鄉野景色及美術創意的新體驗。

威省地區也有許多隱藏的瑰寶可供探索，例如北海藝術走廊、安曼島、大山腳森林公園、青蛙山（或稱大馬九寨溝）和甘榜亞貢等。遊客可以沿著被稱為北海藝術走廊Jalan Bagan Luar小巷漫步，壁畫和裝置藝術可以盡情「打卡」。而安曼島這座偏遠小島處處擁有色彩繽紛的漁船、斑駁的歷史遺跡、美麗的浪漫海灘和豐富的海鮮菜肴，為遊客提供寧靜和壯麗的景色。

喬治城聯合國教科文組織世界遺產城和最近剛宣佈的升旗山聯合國教科文組織生物圈保護區，是檳城是馬來西亞半島上唯一擁有「兩個聯合國教科文組織遺址」的地方。最重要的是，由於市中心靠近山丘，大家可以在升旗山古老的熱帶雨林中享受早晨徒步旅行，並在喬治城聯合國教科文組織世界遺產名錄的舊城區中度過美好的一天。

檳城ENTOPIA蟲鳴大地蝴蝶公園以及ESCAPE室外逃源主題公園，一睹兩種人造奇觀。於室外逃源主題公園更是唯一一個擁有兩項健力氏世界紀錄的主題樂園，分別為世界上最長滑水道及過山溜索。這最長滑水道長達1,111米，讓愛好冒險者穿梭叢林，沿途盡覽綠意景致，挑戰驚心動魄的四分鐘奇幻旅程。而全長達1,135米的過山溜索把過山車和高空滑索的元素結合在一起。

檳城 旅遊 ｜米芝蓮美食指南認證的亞洲美食天堂

檳城在去年獲得了米芝蓮美食指南的認證，再度印證美食天堂的美譽，令饕客們不得不來檳城體驗米芝蓮美食指南列舉的46家從餐廳到街邊小吃都應有盡有的出色食肆。而這其中兩家更是一星食肆，將準備以超水準的美食恭候遊客的光臨。

檳城 旅遊 ｜適合一家大細的趣味主題博物館

檳城擁有琳琅滿目的主題博物館，最適合一家大細到來參觀。這裡有由保留1930年代的前英國軍事堡壘改建而成，具紀念性和教育意義的戰爭博物館，又有展示品皆完全反地心引力顛倒擺放的顛倒博物館。它們皆能提供遊客一個多元性的體驗，一改博物館一貫被人冠上沉悶，無趣的形象。其中最不容錯過的便是新版《小娘惹》取景地–檳城喬生博物館，遊客可以親身來到這裡體驗劇裡獨特的娘惹文化和一睹其華麗的建築場景。