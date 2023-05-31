電動車開箱｜比亞迪BYD ATTO 3 刀片電池盡顯優勢 安全性、續航力大幅提升50% 兼享終生保養？

近年提到電動車，一定會提到比亞迪BYD這個品牌。眾所周知，比亞迪憑製造電池起家，而自主研發的刀片電池技術更是業界的領先者，刀片電池的出現更是提升電動車兩大優勢：一，續航力提升超過50%以上；二，提升電池安全性，刀片電池較傳統電池穩定，不會經常發生短路、高溫及電池不穩定的問題。所以，比亞迪BYD進軍電動車市場，市場反應絕不意外，今次推出的ATTO 3，更見到比亞迪BYD的大幅進步。

大電版與細電版同步登場 續航最遠約480km

今次比亞迪BYD同步推出旗艦型及尊貴型ATTO 3電動車，其分別主要在於電池容量，前者為大電版60.4 kWh，後者為細電版49.92 kWh，當然電機功率、扭力、NEDC續航里程上都有些分別。

先講旗艦型ATTO 3，最大馬力有204匹或150 kW， 扭力輸出310 Nm，0至100公里加速時間7.3秒，續航距離約480公里（NEDC），永磁同步摩打，前輪驅動，單速自動波。官方數字上已經看到 ATTO 3是一部非常實用的電動SUV， 除了提供超強續航力之外，更提供充沛的馬力。更令大家意想不到的是駕駛感受，ATTO 3的駕駛感和油車沒有太大分別，油門和剎車的反應，令駕駛者以為駕駛的不是電動車，這點值得一讚。而細電版的續航距離亦有約400公里（NEDC）。