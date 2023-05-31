電動車開箱｜比亞迪BYD ATTO 3 刀片電池盡顯優勢 安全性、續航力大幅提升50% 兼享終生保養？

近年提到電動車，一定會提到比亞迪BYD這個品牌。眾所周知，比亞迪憑製造電池起家，而自主研發的刀片電池技術更是業界的領先者，刀片電池的出現更是提升電動車兩大優勢：一，續航力提升超過50%以上；二，提升電池安全性，刀片電池較傳統電池穩定，不會經常發生短路、高溫及電池不穩定的問題。所以，比亞迪BYD進軍電動車市場，市場反應絕不意外，今次推出的ATTO 3，更見到比亞迪BYD的大幅進步。
大電版與細電版同步登場 續航最遠約480km
今次比亞迪BYD同步推出旗艦型及尊貴型ATTO 3電動車，其分別主要在於電池容量，前者為大電版60.4 kWh，後者為細電版49.92 kWh，當然電機功率、扭力、NEDC續航里程上都有些分別。
先講旗艦型ATTO 3，最大馬力有204匹或150 kW， 扭力輸出310 Nm，0至100公里加速時間7.3秒，續航距離約480公里（NEDC），永磁同步摩打，前輪驅動，單速自動波。官方數字上已經看到 ATTO 3是一部非常實用的電動SUV， 除了提供超強續航力之外，更提供充沛的馬力。更令大家意想不到的是駕駛感受，ATTO 3的駕駛感和油車沒有太大分別，油門和剎車的反應，令駕駛者以為駕駛的不是電動車，這點值得一讚。而細電版的續航距離亦有約400公里（NEDC）。
即睇比亞迪BYD ATTO 3外觀：
延續Dragon Face設計
ATTO 3繼續延伸龍顏（Dragon Face）設計，外型整體都以龍的線條帶動。而Dragon Face設計的神髓亦延至車廂，例如儀錶板、冷氣出風口都看到龍的線條，營造出不一樣的感覺之餘，同時與車身外圍有互相呼應及異曲同工的效果。至於軚盤的控制，基本上的功能都做得到。前座兩張電動座椅以合成皮革包裹，舒適度不錯，皮革紋以 Dragon Face系列的魚鱗為設計，另加360度泊車鏡頭，在泊車時提供不少方便。最特別是控制平板屏幕，可以按個人喜好，竪直或橫放都可以。天窗屬於天幕頂設計，令車廂空間感更充裕。車箱亦配備聲控功能，如開關窗、冷氣等，非常方便。
大電池終生保養
車主們入手電動車前，最關心的當然是充電問題。ATTO 3慢充為7kW，而快速充電尊貴型（細電版）支援70kW，旗艦型（大電版）支援80kW，所以快速充電約半小時便能從20%充電至80%，注意只有旗艦型（大電版）才配備電尾門。另外，比亞迪BYD為ATTO 3全車提供6年或15萬公里保養，摩打、電控、電池組件則提供8年或者15萬公里保養，大電池更是終生保養。