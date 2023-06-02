送現金券｜韓國隱形眼鏡OLENS進駐SOGO 免費送100對隱形眼鏡/全場4送2/王牌系列買2送1

韓國人氣隱形眼鏡品牌OLENS，今個6月進駐銅鑼灣SOGO。品牌由人氣女團BLACKPINK擔任代言，具有多元款式，迎合不同客戶喜好，無論喜歡自然或混血風，都能找到適合的Eyestyling。為慶祝開幕，OLENS推出連串限定優惠，由即日起至6月30日，1 Day 10片裝隱形眼鏡全場買4送2，皇牌系列亦有買2送1，不限使用次數。另外，6月14日至6月27日期間更有特別獎賞活動，包括送出王牌隱形眼鏡試片、$50現金券及7折優惠券，讓大家更輕鬆入手心儀的隱形眼鏡，以迷人雙眼迎接夏日。

優惠一：

由即日至6月30日，凡購買任何四盒1 Day 10片裝隱形眼鏡即送一盒，額外再加送一盒1 Day 10片裝的皇牌Vivi Ring系列 或 Real Ring系列 。

優惠二：

由即日至6月30日，凡購買兩盒1 Day 10片裝皇牌Vivi Ring系列 或 Real Ring系列即送一盒。

優惠三：

由6月14日至6月27日，OLENS更在銅鑼灣祟光百貨G/F開設推廣專櫃，凡親臨G/F推廣專櫃，只要填寫問卷，即可免費獲得皇牌隱形眼鏡試片一對(每日限量100對)、$50現金券及7折優惠券。每人限送一份，先到先得，送完即止。