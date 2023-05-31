轉季新衫｜Love, Bonito 年中激減優惠 逾3千件單品低至3折/優惠價換購福袋

Love, Bonito一年一度的年中激減優惠活動由即日起至6月12日展開（金及銀會員可優先參與選購），逾3千件主要系列單品均享有折扣優惠，最高低至3折，售價由$40起，無論是工作穿搭至假日休閒造型、適合參加派對或婚禮場合的風格都一應俱全。除了激減優惠，更同時推出兩個期間限定禮遇，包括每天最高消費客人可獲額外禮品及可以優惠價$500換購Love, Bonito福袋(價值$1,200)。
新登記和現有LBCommunity+會員均可於Love, Bonito門市及官網享受年中激減活動，而LBCommunity+金及銀會員更可優先參與。
2023年5月29日（中午12時）至5月31日（中午12時）起LBCommunity+金及銀會員可於官網優先選購；2023年5月31日（中午12時）至【門市】6月11日（晚上10時）及【官網】6月12日（上午10時）將開放至所有LBCommunity+會員。
．單一帳單消費滿HK$350起，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼 EXTRA10-HK）。
．單一帳單消費滿HK$650起，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼 EXTRA15-HK）。
．單一帳單消費滿HK$850起，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼 EXTRA20-HK）。
於2023年6月5日至6月12日，凡於門市或官網消費：
．購買2件單品，可額外享有85折優惠（輸入優惠碼 MORE15-HK]）。
．購買3件單品，可額外享有8折優惠（輸入優惠碼 MORE20-HK]）。
期間限定禮遇
．限定禮遇1：於減價期間，每天消費最高金額的客人，將可免費獲得由Love, Bonito特別送出的禮物，包括單品、HK$500-$1,000禮品卡、多用途運動毛巾、可重用菲林相機及指定品牌包括：Clinique、Naked Lab、Classpass、Fineprint、Hyatt Centric隨機送出的神秘禮品一份。
．限定禮遇2：由2023年6月5日至6月8日期間，於中環或旺角門市購買任何貨品，即可以HK$500換購總值HK$1,200 Love, Bonito福袋一個，福袋分別有XS、S及M碼可供選擇，包含4件單品，每天限量20個，先到先得，換完即止。
精選熱賣推介
減價產品款式包括連身裙、上衣、裙褲裝、短裙、短褲、外套等，連熱賣單品都有折扣優惠，低至3折起，售價由$40起，各位小資女不要錯過。
網址：https://www.lovebonito.com/hk
中環旗艦店
地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖
營業時間：10:00am至10:00pm
電話：9083-8141
旺角朗豪坊限定店
地址：旺角朗豪坊L5層03-05號舖
營業時間：11:00am至10:00pm