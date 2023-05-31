轉季新衫｜Love, Bonito 年中激減優惠 逾3千件單品低至3折/優惠價換購福袋

Love, Bonito一年一度的年中激減優惠活動由即日起至6月12日展開（金及銀會員可優先參與選購），逾3千件主要系列單品均享有折扣優惠，最高低至3折，售價由$40起，無論是工作穿搭至假日休閒造型、適合參加派對或婚禮場合的風格都一應俱全。除了激減優惠，更同時推出兩個期間限定禮遇，包括每天最高消費客人可獲額外禮品及可以優惠價$500換購Love, Bonito福袋(價值$1,200)。

新登記和現有LBCommunity+會員均可於Love, Bonito門市及官網享受年中激減活動，而LBCommunity+金及銀會員更可優先參與。