熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-31 17:30:00

轉季新衫｜Love, Bonito 年中激減優惠 逾3千件單品低至3折/優惠價換購福袋

分享：
轉季新衫｜Love, Bonito 年中激減優惠 逾3千件單品低至3折/優惠價換購福袋

轉季新衫｜Love, Bonito 年中激減優惠 逾3千件單品低至3折/優惠價換購福袋

Love, Bonito一年一度的年中激減優惠活動由即日起至612日展開（金及銀會員可優先參與選購），逾3千件主要系列單品均享有折扣優惠，最高低至3折，售價由$40起，無論是工作穿搭至假日休閒造型、適合參加派對或婚禮場合的風格都一應俱全。除了激減優惠，更同時推出兩個期間限定禮遇，包括每天最高消費客人可獲額外禮品及可以優惠價$500換購Love, Bonito福袋(價值$1,200)

新登記和現有LBCommunity+會員均可於Love, Bonito門市及官網享受年中激減活動，而LBCommunity+金及銀會員更可優先參與。

Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠

2023529日（中午12時）至531日（中午12時）起LBCommunity+金及銀會員可於官網優先選購；2023531日（中午12時）至【門市】611日（晚上10時）及【官網】612日（上午10時）將開放至所有LBCommunity+會員。

．單一帳單消費滿HK$350起，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼 EXTRA10-HK）。

．單一帳單消費滿HK$650起，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼 EXTRA15-HK）。

．單一帳單消費滿HK$850起，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼 EXTRA20-HK）。

 

202365日至612日，凡於門市或官網消費：

．購買2件單品，可額外享有85折優惠（輸入優惠碼 MORE15-HK]）。

．購買3件單品，可額外享有8折優惠（輸入優惠碼 MORE20-HK]）。

Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠 Love, Bonito 年中激減優惠

期間限定禮遇

．限定禮遇1：於減價期間，每天消費最高金額的客人，將可免費獲得由Love, Bonito特別送出的禮物，包括單品、HK$500-$1,000禮品卡、多用途運動毛巾、可重用菲林相機及指定品牌包括：CliniqueNaked LabClasspassFineprintHyatt Centric隨機送出的神秘禮品一份。

．限定禮遇2：由202365日至68日期間，於中環或旺角門市購買任何貨品，即可以HK$500換購總值HK$1,200 Love, Bonito福袋一個，福袋分別有XSSM碼可供選擇，包含4件單品，每天限量20個，先到先得，換完即止。

每天消費最高金額的客人，將可免費獲得由Love, Bonito特別送出的禮物 由2023年6月5日至6月8日期間，於中環或旺角門市購買任何貨品，即可以HK$500換購總值HK$1,200 Love, Bonito福袋一個

精選熱賣推介

減價產品款式包括連身裙、上衣、裙褲裝、短裙、短褲、外套等，連熱賣單品都有折扣優惠，低至3折起，售價由$40起，各位小資女不要錯過。

Jozie Tie Back Culotte Jumpsuit HK$190 (original HK$379) Karileen Front Collar Sleeveless Top HK$118 (original HK$235) Evette Cupro Asymmetrical Top HK$181 (original HK$259) Maurie Tweed Front Button Skirt HK$177 (original HK$295) Tamika Back Slit Lace Trim Dress HK$148 (original HK$369) Valorie Flutter Sleeve Mermaid Dress HK$245 (original HK$409) Wyetta Cape Blazer HK$311 (original HK$415)

網址：https://www.lovebonito.com/hk

中環旗艦店

地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D

營業時間：10:00am10:00pm

電話：9083-8141

旺角朗豪坊限定店

地址：旺角朗豪坊L503-05號舖

營業時間：11:00am10:00pm

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受