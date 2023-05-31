輕如雲朵｜CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT雲中城堡限定店 送最新輕盈版體驗裝 打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

CLARINS最近新推出賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT，特別邀來Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。為呼應新品上市，CLARINS更將於6月6至19日期間，在尖沙咀海港城開設 ｢CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣，讓大家親身感受全新「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT和「經典版」賦活雙精華DOUBLE SERUM的不同質感、一樣的修護功效。

活動期間，參加者於雲中城堡拍出最有創意的「輕如雲朵」體驗，並根據指示把相片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將可得到豐富禮品，而終極頭獎更可獲得AK及Lokman 親筆簽名Double Serum 50ml及Double Serum Light 50ml 1 套(產品價值$1,940)，另有多達200份豐富獎品，各位鏡粉記得留意了！

全新的[輕盈版]賦活雙精華，質感如雲朵般輕透，極快吸收，適合所有年齡和膚質使用，男女合用，特別適合香港炎熱潮濕天氣，以及混合性/油性肌膚人士。輕盈版同時保留Double Serum最核心的元素：「水+油」黃金比例不變，揉合21種高效修護植物萃取，配合超級抗氧成分薑黃，發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，令肌膚變得緊緻、細嫩、透亮，顯著收細毛孔。