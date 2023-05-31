熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-31 16:19:02

輕如雲朵｜CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT雲中城堡限定店 送最新輕盈版體驗裝 打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

分享：
輕如雲朵｜CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT雲中城堡限定店 送最新輕盈版體驗裝 打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

輕如雲朵｜CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT雲中城堡限定店 送最新輕盈版體驗裝 打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

CLARINS最近新推出賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT，特別邀來Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。為呼應新品上市，CLARINS更將於6619日期間，在尖沙咀海港城開設 CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣，讓大家親身感受全新「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT和「經典版」賦活雙精華DOUBLE SERUM的不同質感、一樣的修護功效。

Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。 Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。 Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。 為突顯「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT質感如雲朵般輕飄飄，LOKMAN和AK親身上陣拍攝半空跳躍鏡頭，對習慣躑躑跳的兩子毫無難度，做出多個凌空飛起的姿勢。 Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。 Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。 Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。

活動期間，參加者於雲中城堡拍出最有創意的「輕如雲朵」體驗，並根據指示把相片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將可得到豐富禮品，而終極頭獎更可獲得AKLokman 親筆簽名Double Serum 50mlDouble Serum Light 50ml 1 (產品價值$1,940)，另有多達200份豐富獎品，各位鏡粉記得留意了！           

全新的[輕盈版]賦活雙精華，質感如雲朵般輕透，極快吸收，適合所有年齡和膚質使用，男女合用，特別適合香港炎熱潮濕天氣，以及混合性/油性肌膚人士。輕盈版同時保留Double Serum最核心的元素：「水+油」黃金比例不變，揉合21種高效修護植物萃取，配合超級抗氧成分薑黃，發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，令肌膚變得緊緻、細嫩、透亮，顯著收細毛孔。

全新「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT和「經典版」賦活雙精華DOUBLE SERUM

全新「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT和「經典版」賦活雙精華DOUBLE SERUM

打卡位 1DOUBLE SERUM LIGHT

雲中城堡以巨型全新[輕盈版]賦活雙精華為中心，成為最搶眼的重點打卡位。

打卡位 2DOUBLE 年輕大對決‧鬥爽

用氣球挑戰全新[輕盈版]賦活雙精華的清爽度，看看是否真的不留痕跡。

打卡位 3DOUBLE 年輕大對決‧鬥輕

以雲朵小紙碎挑戰全新[輕盈版]賦活雙精華如雲朵般的輕盈質感。

打卡位 4：輕盈雲朵能量站

參加互動小遊戲體驗全新[輕盈版]賦活雙精華為肌膚注滿修護力，飛向輕盈雲朵能量站。

AK及Lokman 親筆簽名Double Serum 50ml及Double Serum Light 50ml

AK及Lokman 親筆簽名Double Serum 50ml及Double Serum Light 50ml

打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

活動期間，參加者於雲中城堡拍出最有創意的「輕如雲朵」體驗，並根據指示把相片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台 (需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將有機會得到豐富獎品乙份，超過200份獎品當中包括：

終極大獎（名額1位）：Mirror成員AK及Lokman親筆簽名Double Serum 50ml 及Double Serum Light50ml 1套 （價值$1,940）

二獎（名額1位）：Klook 客路旅行$1,000現金劵  (價值$1,000）

三獎（名額200位）：新生緊膚身體乳液150ml（價值$450）

輕如雲朵美肌體驗區

DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣場內的美肌體驗區讓您專享美容顧問提供的美肌咨詢。網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，即可獲 [輕盈版]賦活全效體驗裝｣乙份(4款皇牌產品體驗裝，價值高達$222)

購物送簽名相卡一套

現凡購買全新「輕盈版」賦活雙精華(50ml)或「經典版」賦活雙精華 (50ml 75ml)，可獲贈AK LOKMAN 精美簽名相卡一套 禮物數量有限，送完即止。

AK或 LOKMAN 精美簽名相卡一套 [輕盈版]賦活全效體驗裝

輕盈雲朵工作坊

DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣期間限定體驗館更於指定日期及時間特設輕盈雲朵工作坊，讓您減壓療癒之餘，盡情一展手藝，製作出專屬於您的雲朵手作製品。

工作坊報名辦法：必須預先於網址https://bit.ly/43uQ4CW 登記報名。先到先得，額滿即止。

費用：$200(可全數換購 CLARINS 護膚產品)

雲朵熱氣球工作坊 (課程價值$480) 雲朵霓虹燈工作坊(課程價值$480)

CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣ 期間限定體驗館 

地點：海港城海運大廈入口大堂

日期：20236619 

開放時間：10am-9pm

登記網址：https://bit.ly/43uQ4CW [入場費用全免。由於進場名額有限，需預先於登記網址登記入場]

贈品：網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，即可獲｢[輕盈版]賦活全效體驗裝｣乙份(4款皇牌產品體驗裝，價值高達$222)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受