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2023-06-01 12:30:00

買衫優惠｜UNIQLO感謝節第二周開鑼 $59入手AIRism背心/T恤低至$79

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買衫優惠｜UNIQLO感謝節第二周開鑼 $59入手AIRism背心/T恤低至$79

買衫優惠｜UNIQLO感謝節第二周開鑼 $59入手AIRism背心/T恤低至$79

UNIQLO將於62至8日舉行「夏日感謝節」第二周，帶來過百款感謝優惠，包括清涼舒適的王牌AIRism系列，絕對適合連日高溫；今季新出、主打舒適職場服的AirSense，亦首次於感謝節登場；另外亦有過百款夏日涼爽單品，以及新登場的DRAGON BALL UT系列，讓大家及時換上清爽穿搭迎接炎夏。

UNIQLO夏日感謝節｜$59入手夏日必搶AIRism系列單品 告別黏笠與異味

最近日日都出現酷熱天氣，UNIQLO的王版、清涼速乾的AIRism系列，採用創新科技研發，超微細纖維帶來柔軟舒適膚觸，迅速吸收並揮發汗水，保持全日舒適。UNIQLO特別於感謝節第二週，推出多個AIRism優惠回饋顧客，包括以$79-$99入手皇牌女裝AIRism棉質T恤、男裝U AIRism棉質寬鬆圓領T恤、童裝AIRism棉質圓領T恤。全年熱賣的AIRism內衣物系列也是必入手商品，包括男裝AIRism圓領/ VT恤、女裝AIRism 吊帶背心/背心/UT恤、童裝AIRism網紋背心均帶來感謝價格$49-$59。除了外遊服飾，AIRism的起居套裝也以感謝價格$149登場，讓大家由早到晚、於室內室外都保持清爽舒適，乾爽入眠。

女裝 AIRism 棉質 T 恤 感謝價格$79 (原價$99) 女裝 超彈性AIRism休閒套裝 感謝價格$149 (原價$199) 女裝AIRism 吊帶背心 感謝價格$59 (原價$99) 男裝U AIRism棉質寬鬆圓領T恤 感謝價格$99 (原價$149) 男裝AIRism V領T恤 感謝價格$59 (原價$79) 童裝AIRism 棉質圓領 T 恤 感謝價格$59 (原價$79)

UNIQLO夏日感謝節｜多款夏日色彩時尚單品

夏日少不了色彩打扮，今季大熱的短身T恤只需$79，另外夏日必備的附胸墊羅紋背心及附胸墊無縫短物吊帶背心亦只需$99，可以單穿或搭配短袖麻質混紡開領恤衫、粗紡棉質連身裙，輕鬆打造時尚又舒適的造型；而男士們可以趁機以$99入手寬鬆口袋圓領T恤、或$149入手寬鬆工裝恤衫。

同時，多款男女裝褲裝亦以感謝價格登場，女裝首選$149的打摺直腳長褲，打造時尚與舒適兼備的旅行造型；男裝可選感謝價格$149的工裝短褲，多口袋設計，舒適實用兼備。

女裝 打摺直腳長褲 感謝價格$149 (原價$199) 女裝 粗紡棉質連身裙 [無袖] 感謝價格$249 (原價$299) 女裝 無縫短身吊帶背心 [附胸墊] 感謝價格$99 (原價$149) 女裝 麻質混紡開領恤衫 [短袖] 感謝價格$149 (原價$199) 女裝 粗紡短身T恤 [短袖] 感謝價格$79 (原價$99) 男裝 工裝短褲 感謝價格$149 (原價$199) 男裝 寬鬆口袋圓領T恤 [5分袖] 感謝價格$99 (原價$149)

UNIQLO夏日感謝節｜全新AirSense系列首於感謝節登場 穿出舒適專業造型

職場穿搭的 AirSense系列集輕量、彈性、易於打理等功能於一身，即使收納於行李中，亦只需稍作整熨便可。系列更首度於今次感謝節登場，男裝AirSense 西裝外套、女裝AirSenseUV外套以感謝價格$499登場，外套質感輕盈，簡約俐落的剪裁盡顯專業風範。建議可搭配同款以感謝價格$249登場、採用2WAY彈性物料製作的男裝AirSense長褲、女裝AirSense UV長褲，在夏日帶來輕盈舒適感。

女裝AirSense 抗 UV 外套 感謝價格$499 (原價$599) 女裝AirSense 長褲 感謝價格$249 ((原價$299) 男裝AirSense 長褲 感謝價格$249 (原價$299) 男裝AirSense 短褲 感謝價格$99 (原價$249) 男裝AIRism襯衫式 Polo 衫 感謝價格$149 (原價$199) 男裝AirSense 抗 UV 外套 感謝價格$499 (原價$599) 女裝AirSense 百慕達短褲 減價商品$99 (原價$249)

UNIQLO夏日感謝節｜首日入手DRAGON BALL UT系列

感謝節第二週的另一個重點，是於62日登場的DRAGON BALL UT系列，系列融入從「孫悟空少年篇」到「魔人普烏篇」的經典動漫圖案於印花圖案，除了成人款式外，更設有童裝款式，讓家長可與子女一同穿上親子裝。現凡購買DRAGON BALL短袖UT乙件，即可獲精美DRAGON BALL UT貼紙一張，別具紀念價值。

男女通用 DRAGON BALL UT [短袖] $99 男女通用 DRAGON BALL UT [短袖] $99 男女通用 DRAGON BALL UT [短袖] $99 男女通用 DRAGON BALL UT [短袖] $99 童裝DRAGON BALL UT [短袖] $79 童裝DRAGON BALL UT [短袖] $79 童裝DRAGON BALL UT [短袖] $79 童裝DRAGON BALL UT [短袖] $79
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